به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ نیوز سرویس، مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک اظهار داشت: این برنامه که به صورت مشترک با شخصیتهای دینی برگزار می شود با همکاری دفتر تقویت مالی شهرداری برگزار می شود تا اطلاعاتی در رابطه با افراد آسیب پذیر از نظر اقتصادی کسب کرده و داوطلبانی را در این رابطه آموزش دهیم.

بلومبرگ در یک نشست خبری با حضور شخصیتهای دینی چون کاردینال ادوارد ادگان از منطقه سراسقفی کاتولیکهای نیویورک، امام شمسی علی از جامعه مسلمانان برگزار شد اظهار داشت: در این زمان سخت بسیاری از ساکنان نیویورک برای مشورت اقتصادی به افرادی رجوع می کنند که به آنها اعتماد دارند و براساس اطلاعات ما تعداد بسیاری از آنها به روحانی خود رجوع می کنند.

مقامات شهر در نظر دارد صدها شخصیت دینی را درباره مؤلفه های برنامه ریزی اقتصادی آموزش دهند تا مردم بتوانند به آنها رجوع کرده و با آنها مشورت کنند.

شهرداری نیویورک همچنین برنامه مالی درباره چگونگی مدیریت قرض ها و رسیدن به مشورتهای ضروری منتشر کرده است.

اسقف اعظم ادگان گفت: در هر منطقه کلیسایی مردم بسیاری به روحانی بخش مراجعه کرده و اظهار می دارند که در وحشت از دست دادن شغل خود، حقوق بازنشستگی، بهداشت ، خانه ها یا عدم توانایی پرداخت هزینه های فرزندان خود زندگی می کنند، ما می خواهیم این مشکلات را با عدالت و مهربانی حل کنیم.

