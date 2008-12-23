دهه دوم انقلاب فصل شکوفایی ادبیات کودک است

شهرام اقبال‌زاده دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب گفت: در این شورا باید کارشناسان بخش دولتی با بهر‌مندی از تجربیات نهادهای مدنی برنامه‌ریزیهای کلانی را در بخش ادبیات کودک و نوجوان تدوین کنند.

وی با انتقاد از رابطه کنونی نهادهای مدنی و دولتی گفت: در حال حاضر کمتر شاهد هم‌اندیشی نهادهای دولتی و مدنی هستیم در حالیکه ما در حوزه‌های نظری نیازمند خرد جمعی هستیم.

این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان با بیان اینکه "نویسندگی یک حرفه و نویسندگی برای کودک یک تخصص است" گفت: نویسنده کودک باید بتواند با فراغ‌البال به تحقیق و مطالعه بپردازد و دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشد. در حالی که هم اکنون نویسندگان ما چرخ زندگیشان با نوشتن نمی‌گذرد.

اقبال‌زاده تعداد نویسندگان حرفه‌ای کودک کم توصیف کرد و گفت: مشکلات معیشتی مانع از نوآوری می‌شود و نویسنده ناخودآگاه دچار کم‌کاری و کم‌خوانی می‌شود و این آسیب بزرگی برای ادبیات است.

این منقد ادبی همچنین با اشاره به تغییرات ادبیات کودک در 30 سال گذشته گفت: پیش از انقلاب به دلیل فضای استبداد و در دهه اول انقلاب به علت شور مبارزات سیاسی، ادبیات کودک در حاشیه قرار داشت و سیاست‌زدگیها و شعرزدگیها به ادبیات لطمه وارد کرده بود.

وی دهه دوم انقلاب را فصل شکوفایی ادبیات کودک دانست و افزود: از دهه دوم نویسندگان به بازنگری و بازاندیشی پرداختند و از شور و هیجان گذشته فاصله گرفتند و نگاه‌های حرفه‌ای وارد ادبیات کودک شد.

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به شکل‌گیری بسیاری از نشریات نقد و نظر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در دهه دوم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمان بود که ما شاهد ترجمه‌های خوب ادبیات کودک بودیم و کم کم ادبیات کودک به عنوان یک تخصص مورد توجه قرار کرد و وارد حوزه دانشگاهی شد.