اورژانسها و بیمارستانهای علوم پزشکی ایران در آماده باش کامل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران گفت: نظر به قرار گرفتن در وضعیت هشدار آلودگی هوای شهر تهران و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر کیفیت خاص جوی و احتمال وقوع پایداری و وارونگی دما و با توجه به اینکه در حال حاضر کیفیت آلودگی هوا بر اساس سنجش به عمل آمده از ایستگاههای موجود مرکز مهار در شرایط ناسالم قرار دارد که این امر می تواند به عنوان بحران جدی در به مخاطره انداختن سلامت شهروندان تهران تلقی شود.

دکتر فخرالسادات امامی یادآور شد: کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی، کاهش فعالیت بیماران قلبی، ریوی و مبتلا به آسم، کاهش حضور دانش آموزان در فضای باز، جلوگیری از فعالیتهایی که در معابر موجب افزایش آلودگی هوا می شود از جمله مواردی است که باید در مواقع آلودگی هوا رعایت کنیم.

وی افزود: محدودیت زمانی و مکانی برای تردد خودروها، تعطیلی مراکز آموزشی تا مقطع راهنمایی، تعطیلی موقت کارخانجات و مراکز آلاینده شهر، استقرار پایگاه موقت امداد رسانی فوریت پزشکی در مراکز شلوغ و آلوده، عدم حضور سالمندان و کودکان در محیط باز و همچنین ممنوعیت کامل تردد خودروهای شخصی و استفاده از خودروهای گازسوز از جمله مواردی است که باید در شرایط اضطراری و بحرانی به آن توجه کنیم.

مهندس محسن فرهادی کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز گفت: به دنبال آلودگی هوا تمام اورژانسها و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در حالت آماده باش هستند.

وی منطقه غرب را آلوده ترین منطقه شهر تهران (محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران) دانست و خاطر نشان کرد: هم اکنون اقدامات مربوط به اطلاع رسانی به مردم، منع تردد خودروهای دودزا، توقف فعالیت کارخانه هایی که زباله سوزی دارند و منع تردد اطفال و بیماران قلبی، تنفسی و ریوی را آغاز کرده ای که هنوز ادامه دارد.

با توجه به آلودگی هوا از اطفال، بیماران قلبی و ریوی و افراد مسن درخواست می شود در این روزها تا حد امکان از تردد در فضای باز شهری خودداری کنند.