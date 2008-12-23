ایران و الجزایر برای تولید مشترک 3 نوع خودروی سبک توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن ایران و عبدالحمید طمار وزیر صنایع و توسعه سرمایه گذاری الجزایر در پایان دومین دور مذاکرات رسمی خود سندی را در 10 بند امضا کردند.

بر اساس این سند، طرفین توافق کردند در بخش صنعت خودروی سبک و سنگین همکاری ها را ادامه دهند و علاوه بر این طرفین توافق کردند با ایجاد یک شرکت مشترک خودرو سازی طی دو سال آینده سه نوع خودرو سبک تولید کنند.

بر اساس این گزارش، ایران و الجزایر توافق کردند واحد تحقیقات خودروی مشترک ایجاد کنند و دانش فنی و فن آوری های نوین خودرو سازی یکدیگر را مبادله کنند.

بر اساس بخشی دیگر از این سند، طرفین تمایل نمودند در بخش خودروی تجاری برای تولید مشترک کامیون و اتوبوس همکاری کنند.

در بخش صنعت ریلی نیز مقرر شد تفاهم نامه امضا شده بین شرکت واگن پارس ایران و شرکت الجزایری فرد پال، سریعتر اجرایی شود.

همچنین در زمینه داروسازی، ایران و الجزایر توافق کردند با ایجاد یک شرکت مشترک داروسازی در الجزایر که از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و گروه داروسازی صیدال الجزایر ایجاد می شود، نسبت به تولید داروی ضد سرطان –آنتی بیوتیک و داروهای ضد ایدز اقدام نمایند.

دوکشور همچنین موافقت کردند دانش و تکنولوژی داروسازی را به یکدیگر منتقل نمایند. در زمینه کشتی سازی نیز طرفین توافق کردند هیات های کارشناسی ضمن مبادله اطلاعات دو کشور به یکدیگر، از تاسیسات دریایی و کشتی سازی یکدیگر بازدید کنند و زمینه های همکاری فیمابین دو کشور را تعیین کنند.

همچنین الجزایر پیشنهاد کرد در زمینه تولید قطعات خودرو و موتور با قدرت یکصد تا 400 اسب با ایران همکاری نماید.

در پایان نشست کمیته صنعت دو کشور، محرابیان وزیر صنایع و معادن ایران و عبدالحمید طمار وزیر صنایع و سرمایه گذاری الجزایر در یک کنفراس خبری بر گسترش همکاری های بین دو کشور تاکید کردند.

محرابیان اظهار داشت: ایران و الجزایر دارای مشترکات فراوان فرهنگی، اقتصادی و صنعتی و ظرفیتهای بالای همکاری هستند که باید این ظرفیتها در دوکشور شناخته شده و به کار گرفته شود .

وی گفت: ایران و الجزایر در دو نقطه استراتژیک جهان قرار دارند. ایران در کانون مسیر حمل و نقل شمال و جنوب و شرق و غرب و الجزایر در شمال قاره مهم آفریقا واقع است که به مثابه دروازه ورود به آفریقا می باشد. وزیر صنایع و معادن گفت: ایران در پی توافقات روسای جمهوری دوکشور به دنبال رابطه استراتژیک و راهبردی با الجزایر است.

همچنین عبدالحمید طمار وزیر صنایع الجزایر در این کنفرانس خبری گفت: من در بازدید از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان و ایریکو زنجان از نزدیک مشاهده کردم که جمهوری اسلامی ایران در بخش صنعت پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته است و به فناوریهای ارزنده صنعتی مجهز شده است.

وزیر صنایع الجزایر گفت: الجزایر خواستار همکاری با ایران در بخش خودروسازی، صنایع ریلی، فولاد، قطعه سازی و سیمان است.