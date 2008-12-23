۳ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

رئیس امارات :

تهدید ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

رئیس امارات با تاکید بر حل صلح آمیز موضوع هسته ای ایران گفت: درگیری نظامی در منطقه خلیج فارس در هر حال مطرود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان" در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال حمله نظامی آمریکا علیه ایران به بهانه برنامه هسته ای ایران گفت : درگیری نظامی در منطقه خلیج [ فارس ] اساسا امری کاملا مطرود است چرا که ما به راه حل های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات اعتقاد داریم.

اما درباره برنامه هسته ای ایران، این مسئله موضوعی بین المللی شده و در خارج از چارچوب منطقه خلیج فارس قرار گرفته است.

رئیس امارات بعد از آنکه بار دیگر بر عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاح هسته ای تاکید کرد بدون توجه به همکاریهای اطمینان بخش تهران با آژانس به عنوان نهاد مسئول بین المللی ابراز امیدواری کرد که ایران به جامعه بین المللی درباره برنامه هسته ای اش اطمینان می دهد.

وی درعین حال درباره امکان مشارکت ایران در مجموعه موسوم به "امنیت خلیج فارس" بر ضرورت توافق دیدگاه ها درباره امنیت این منطقه و ثبات آن بر تاسیس مجموعه ای متعلق به امنیت خلیج فارس تاکید کرد. 

