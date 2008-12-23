یکی از شهروندان امروز مستنداتی به خبرگزاری مهر ارائه کرد که براساس آن، یکی از شعبه های یک بانک دولتی ایران در اقدامی نادر - بخوانید سهل انگاری - به برگشت چک به علت خرابی سیستم اقدام کرده است!

تصویر پائین بیان کننده این اقدام نادر شعبه سعدی جنوبی بانک ملی ایران است.



بدون شرح

به گزارش مهر، این تصویر از چهار جهت قابل بررسی است؛ نخست اینکه چرا شعبه سعدی جنوبی بانک ملی برگشت چک را در فرمهای مخصوص چکهای برگشتی، پر نکرده است.

دوم اینکه چرا این شعبه موضوع خرابی حساب را به شعبه مرکزی بانک ملی گزارش نکرده است تا با اتخاذ تدابیر خاص، مشکل مشتری مورد نظر در اسرع وقت حل شود و موجب سرگردانی مردم نشود.

سوم اینکه مشتری که با چک برگشتی به علت خرابی سیستم مواجه شده است، احتمالا برای مراجعه دوباره به بانک برای نقد کردن چک باید کارمزد نیز پرداخت کند.

آخر آنکه برگه ای که بر روی چک برگشتی ( برگه "برگشت خورد. علت : خرابی سیستم" ) منگنه شده، کپی بوده است و نشان می دهد احتمالا موارد دیگری نیز در این باره اتفاق افتاده است و یا می خواهد بیفتد و به عبارتی این موضوع یک رویه است.

خبرگزاری "مهر" آمادگی دارد ضمن ارائه مستند تصویر این چک برگشتی به بانک ملی ایران یا بانک مرکزی برای بررسی های بیشتر، توضیحات آنها را نیز منتشر کند.