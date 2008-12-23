شرکت تجهیزات پزشکی سها 2.5 میلیون صافی دیالیز تولید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج دکتر سعید رحمانی صبح امروز در نشست خبری اظهار داشت: شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران سها ظرفیت تولید دو و نیم میلیون صافی دیالیز به عنوان یک محصول استراتژیک در کشور را دارد.

وی افزود: اولین خط تولید صافی دیالیز در این شرکت در سال 74 با ظرفیت تولید یک میلیون راه اندازی شد و در سال 80 با راه اندازی خط دوم ظرفیت آن به دو و نیم میلیون صافی دیالیز رسیده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: در پنج سال آینده نیاز کشور به صافی دیالیز به پنج میلیون می رسد و در این راستا این شرکت می کوشد با افزایش تقاضا برای این محصول ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و پاسخگوی بیماران دیالیزی کشور باشد.

مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران عنوان کرد: صافی دیالیز مهم ترین عامل در خلال عمل دیالیز است و این وسیله برای بیمارانی که دچار نارسایی مزمن کلیه ( CRE) هستند به کار می رود.

دکتر رحمانی یادآور شد: همو دیالیز صورتی از عمل دیالیز است که در آن خون بیمار توسط یک پمپ از درون الیاف صافی دیالیز عبور می کند. این عمل منجر به قرار گرفتن خون بیمار در مجاورت یک غشا نیمه تراوا با مایع دیالیز می شود و سپس خون تصفیه شده از طریق مدار خارج از بدن به بدن بازگردانده می شود.