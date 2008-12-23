هیچ کارگاه صنعتی در شهرستان صدوق وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسین امامی، صبح امروز در کارگروه اختصاصی صنعت اظهار داشت: تمام کارگاههایی که از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده راه اندازی شده اند نیز به حالت تعطیل درآمده اند یا نیمه کاره مانده اند.

وی با اشاره به موقعیت و قابلیت شهرستان صدوق در راه اندازی واحدهای صنعتی افزود: وجود کارگاههای صنعتی کوچک و بزرگ در این شهرستان ضروری است و فرمانداری از سرمایه گذاران در این زمینه حمایت می کند.

مدیرکل اداره کار و امور اجتماعی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به تاکید استاندار برای ارائه گزارش از طرحهای صنعتی شهرستانهای خاتم، صدوق، ابرکوه و طبس، خواستار راه اندازی صنایع در این شهرستانها شد.

وی عنوان کرد: به منظور حمایت از سرمایه گذاران در این زمینه 18 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و از آنها حمایتهای جدی خواهد شد.

شهرستان صدوق در شمال غربی استان یزد واقع شده است.