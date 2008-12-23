۳ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

هیچ کارگاه صنعتی در شهرستان صدوق وجود ندارد

یزد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان صدوق گفت: به رغم تاکید استاندار یزد مبنی بر راه اندازی واحدهای صنعتی در این شهرستان، هنوز هیچ کارگاه صنعتی در این شهرستان وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسین امامی، صبح امروز در کارگروه اختصاصی صنعت اظهار داشت: تمام کارگاههایی که از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده راه اندازی شده اند نیز به حالت تعطیل درآمده اند یا نیمه کاره مانده اند.

وی با اشاره به موقعیت و قابلیت شهرستان صدوق در راه اندازی واحدهای صنعتی افزود: وجود کارگاههای صنعتی کوچک و بزرگ در این شهرستان ضروری است و فرمانداری از سرمایه گذاران در این زمینه حمایت می کند.

مدیرکل اداره کار و امور اجتماعی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به تاکید استاندار برای ارائه گزارش از طرحهای صنعتی شهرستانهای خاتم، صدوق، ابرکوه و طبس، خواستار راه اندازی صنایع در این شهرستانها شد.

وی عنوان کرد: به منظور حمایت از سرمایه گذاران در این زمینه 18 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و از آنها حمایتهای جدی خواهد شد.

شهرستان صدوق در شمال غربی استان یزد واقع شده است.

کد مطلب 804714

