بازنگری تفاهم نامه ایران و مالزی با توجه به دستاوردهای علمی ایران

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید نخست وزیر مالزی از نمایشگاه جامع دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم افزود: مالزی از کشورهای کلیدی است که در مسیر توسعه قرار دارد و به دلیل دارا بودن قابلیتهای علمی در برخی قسمت ها و مسلمان بودن همکاریهای خوبی با کشور ما دارد.

وی اظهار داشت: بازدید از این نمایشگاه به انتخاب نخست وزیر مالزی بود و از قسمتهای مختلف مربوط به پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها بازدید کرد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: قابلیت هایی که در جوانان ایرانی است و اختراعاتی که توسط دانشجویان ایرانی انجام شده بود، برای نخست وزیر مالزی جالب بود و وی تأکید کرد که دانشمندان ایرانی توانسته اند با تکیه بر خود و اعتماد به نفس به پیشرفتهای علمی دست یابند.

وی افزود: دستگاههایی که در زمینه تجهیزات بیمارستان ها، ماهواره ها و زیر دریایی توسط ایرانی ها ساخته شده بود برای هیئت مالزیایی بسیار جالب بود.