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۳ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

قربانی به مهر خبر داد:

بازنگری تفاهم نامه ایران و مالزی با توجه به دستاوردهای علمی ایران

بازنگری تفاهم نامه ایران و مالزی با توجه به دستاوردهای علمی ایران

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: با توجه به بازدید اخیر نخست وزیر مالزی و اظهارات وی، تفاهم نامه ای که ایران با مالزی دارد بازنگری می شود تا بر اساس آن مواردی که در نمایشگاه توسط هیئت مالزیایی مشاهده شد و کشور مالزی نیز به آنها نیاز دارد مورد توجه قرار گیرد.

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید نخست وزیر مالزی از نمایشگاه جامع دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم افزود: مالزی از کشورهای کلیدی است که در مسیر توسعه قرار دارد و به دلیل دارا بودن قابلیتهای علمی در برخی قسمت ها و  مسلمان بودن همکاریهای خوبی با کشور ما دارد.

وی اظهار داشت: بازدید از این نمایشگاه به انتخاب نخست وزیر مالزی بود و از قسمتهای مختلف مربوط به پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها بازدید کرد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: قابلیت هایی که در جوانان ایرانی است و اختراعاتی که توسط دانشجویان ایرانی انجام شده بود، برای نخست وزیر مالزی جالب بود و وی تأکید کرد که دانشمندان ایرانی توانسته اند با تکیه بر خود و اعتماد به نفس به پیشرفتهای علمی دست یابند. 

وی افزود: دستگاههایی که در زمینه تجهیزات بیمارستان ها، ماهواره ها و زیر دریایی توسط ایرانی ها ساخته شده بود برای هیئت مالزیایی بسیار جالب بود.

کد مطلب 804719

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