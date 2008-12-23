استقرار سیستم مدیریت بحران در بیمارستانهای تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهنام پرهیزگار با اعلام این خبر گفت: در راستای استقرار سیستم مدیریت بحران در مراکز درمانی این سازمان، برنامه مدیریت بحران بیمارستانی (HDP) به منظور ایجاد آمادگی هر چه بیشتر برای مقابله با سوانح و حوادث غیر مترقبه پس از تدوین چارت تشکیلاتی و بر مبنای سامانه فرماندهی بحران در بیمارستانها (HICS ) و ابلاغ شرح وظایف افراد در پستهای مربوطه، انجام مانورهای تیبل تاپ (Tabele top) در دستور کار واحد مدیریت بحران این اداره کل قرار گرفت.

وی همچنین درباره تعداد بیمارستانهای تابعه این اداره کل که سیستم مدیریت بحران در آنها مستقر شده است نیز گفت: این مانورها تاکنون در پنج بیمارستان لواسانی، کاشانی، شریعت رضوی، امام رضا (ع) اسلامشهر و شهدای 15 خرداد ورامین اجرا شده است و در سایر بیمارستانها نیز طی 2 ماه آینده مستقر خواهد شد.

دکتر محمود خطیب سرپرست واحد اورژانس و مدیریت بحران اداره کل درمان استان تهران نیز درباره نحوه اجرای این مانورها گفت: سناریوی بروز شرایط بحرانی به صورت فرضی به بیمارستانها اعلام می شود که بسته به شرایط و امکانات بیمارستانها متفاوت بوده و نظیر بروز زلزله، تخریب، هجوم بیش از حد بیماران به بیمارستان به دنبال سوانح بزرگ، آتش سوزی و... است.

وی افزود: پس از اعلام سناریو اتاق فرماندهی بحران مرکز فعال شده و اعضا اقدامات لازم را در خصوص مقابله با وضعیت اضطراری به عمل می آورند که در پایان مانور نیز عملکرد هر بخش نظیر فرمانده، ارشد حراست، ارشد روابط عمومی، رئیس بخش عملیات و... مورد بررسی و نقاط قوت و ضعف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

خطیب خاطر نشان کرد: پس از اتمام این مرحله در بیمارستانها در فاز بعدی مانورهای عملیاتی مشترکی نیز میان مراکز انجام خواهد شد.