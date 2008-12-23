پژوهش باید زیربنای فعالیتهای فرهنگی جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده صبح امروز در حاشیه نشست بررسی طرحهای پژوهشی افزود: توجه به امر پژوهش و اجرای دقیق و کارشناسی طرحها می تواند زمینه ساز موفقیت آنها در پایان اجرا باشد اما اگر مقوله مهم پژوهش و نیازسنجی را از کارها حذف کنیم نباید انتظار داشت کارها به سرانجام مطلوب دست یابد.

وی گفت: طرح جامع مطالعات فرهنگی هرمزگان به عنوان سندی بالادستی در تصمیم گیری مدیران مطرح است و امروز هیچ پروژه ای بدون داشتن سند توسعه فرهنگی در استان وارد مرحله اجرایی نمی شود.

امیرزاده با بیان اینکه در توسعه زیرساخت های مورد نیاز انجام کارهای فرهنگی در کشور فعالیت عظیمی صورت گرفته است، اظهار داشت: در فاز دوم توسعه فرهنگی در کشور باید به توسعه فعالیت های نرم افزاری در این حوزه اقدام کرد.

مدیرکل ارشاد هرمزگان ادامه داد: فرهنگ باید به اولویت اول جامعه در امور مختلف تبدیل شود تا بتوان از طریق آن سایر مشکلات جامعه را با نگرش اصلاحی به پیش برد.