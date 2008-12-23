آمریکا اولین نیروگاه هسته ای مصر را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت مصر شرکت بچتل از آمریکا را برای طراحی و مشورت برای ساخت اولین نیروگاه هسته ای خود انتخاب کرد.

بر همین اساس در قراردادی به ارزش 180 میلیون دلار که میان مصر و این شرکت منقعد شد، بچتل متعهد شده که ظرف 10 سال این نیروگاه هسته ای را آماده کرده و به دولت مصر تحویل بدهد.

بچتل علاوه بر ساخت این نیروگاه امر آموزش نیروهای متخصص، کنترل پروژه و ارائه خدمات فنی به مصر را تا زمان آغاز به کار نیروگاه برعهده خواهد داشت.

بچتل برای عقد این قرارداد با شرکتهایی از استرالیا، سوئد، اسپانیا و کنسرسیومی از فنلاند در رقابت بود.

مصر در حال حاضر پیشنهادهایی برای همکاری هسته ای از سوی چین، روسیه، فرانسه و قزاقستان دارد.

مصر در سال 1981، NPT را امضا کرده اما با این وجود در سال گذشته اعلام کرد که پروتکل الحاقی را که به بازرسان آژانس بین الماللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای را می دهد، امضا نخواهد کرد.