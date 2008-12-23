۳ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۲

در ایام دهه فجر؛

دو مخزن بزرگ ذخیره نفت در یزد به بهره برداری می رسد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان یزد از بهره برداری دو مخزن بزرگ ذخیره نفت در انبار نفت شهید صدوقی همزمان با ایام دهه فجر خبر داد.

امیر بنی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: هر یک از این مخازن ظرفیت ذخیره 20 میلیون لیتر نفت را دارا هستند که با راه اندازی آنها در مجموع 40 میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره سازی استان یزد اضافه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح از مصوبات سفر اول رئیس جمهور و هیئت دولت است و با بهره برداری از آن ظرفیت کل ذخیره سازی استان یزد به 170 میلیون لیتر خواهد رسید.

بنی کریمی عنوان کرد: این مخازن از مخازن استراتژیک ذخیره سازی نت در استان یزد خواهند بود و برای بهره برداری از آنها تاکنون بیش از سه میلیارد تومان هزینه شده است.

