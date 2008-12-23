به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی التوافق، علامه محمد حسین فضل الله از علمای برجسته و از مراجع تقلید شیعیان لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اول ماه محرم آغاز سال هجری قمری 1430 مصادف با دوشنبه 29 دسامبر (9 دی) سال 2008 است. همچنین روز عاشورا چهارشنبه 7 ژانویه ( 18 دی) سال 2009 خواهد بود.

علامه فضل الله در ادامه این بیانیه آورده است: از خدواند می خواهیم که این سال را سال خیر و برکت، پیروزی و آزادی امت اسلام قرار دهد و مسلمانان از همه توان و اقتدار خود برای پیشرفت و آزادی استفاده کنند.