تدوین آیین نامه ای برای تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاهها

حمید رضا رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاهها افزود: دانشگاههایی که پردیس های بزرگی داشته باشند، در صورتی که وضع موجود و توسعه آینده شان در نظر گرفته شود و بازهم زمین اضافه داشته باشند مشمول این آیین نامه می شوند. البته تعداد این دانشگاهها محدود است.

وی افزود: بر اساس این آئین نامه زمینهای اضافی قطعه بندی می شوند تا کارکنان اعضای هیئت علمی بتوانند از آن استفاده کنند.

معاون طرح و توسعه وزارت علوم گفت: فعالیت کارگروه ویژه این طرح شروع شده و در حال تنظیم آئین نامه های مربوط هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نامه ای به دانشگاهها ارائه شده که در این زمینه اظهار نظر کنند.

رازقی با اشاره به نحوه شناسایی اراضی مازاد بر نیاز دانشگاهها به مهر گفت: هر دانشگاهی اسناد و مدارکش گرفته و طرح جامعی که هر دانشگاه قرار است ظرف چند سال آینده به آن برسد نیز دیده می شود. از سوی دیگر نرم های استانداردی وجود دارند که بر اساس آن می توان مشخص کرد که چه تعداد دانشجو در این مقطع به چه میزان زمین و بنا نیاز دارند. این موارد نسبت به وضع موجود سنجیده و مشخص می شود که دانشگاهی زمین اضافه دارد یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران با پیشنهاد رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه ویژه 7 نفره تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه‌ها به ریاست محمد رضا رحیمی موافقت کرده است.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: کارگروهی متشکل از محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان رئیس ، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علیرضا احمدی وزیر آموزش و پرورش، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی، صادق محصولی وزیر کشور و ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم و تغییر کاربری و استفاده در تامین مسکن اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاه‌ها و مراکز یاد شده تعیین می‌شوند.

تصمیمات نمایندگان یاد شده در مورد امور اجرایی موضوع یاد شده در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(19)‌ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.