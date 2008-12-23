ارائه سری جدید دیسکهای سخت مخصوص لپ تاپها

به گزارش خبرگزاری مهر، تولید کنندگان بزرگ رایانه از قبیل دل، HP و لنوو بر این باورند که این دیسکها برای استفاده در انواع لپ تاپهای سبک و همچنین مینی لپ تاپها که تنها به منظور ارسال نامه های الکترونیکی و جستجو در اینترنت مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب هستند. دیسکهای جامد به صورت خاص در این گروه از رایانه ها مورد استفاده قرار می گیرند زیرا به دلیل سبکی وزن انرژی کمتری را به نسبت دیسک های سخت مورد مصرف قرار می دهند و در این صورت مقدار کمتری از شارژ باطری دستگاه مصرف خواهد شد.

طراحی و ساخت این دیسکهای جامد بر اساس سلول های حافظه ای چند سطحی شرکت اینتل بوده که همین امر باعث افزایش سرعت خواندن و نوشتن داده ها و برتری این دیسکها به نسبت محصولات رقیب شده است.

سرعت خواندن در دیسکهای جدید اینتل 250 مگابایت بر ثانیه بوده و سرعت نوشتن در آنها 70 مگابایت بر ثانیه است. طول عمر مفید آنها 1.2 میلیون ساعت قبل از بروز هر گونه اختلالی عنوان شده است و میزان مصرف انرژی آن 150 میلی وات در هنگام فعال بودن رایانه و 0.06 وات در هنگام عدم فعالیت رایانه خواهد بود.

این شرکت در عین حال برای سرورها، مراکز داده ها و همچنین کارگاه های رایانه ای دیسکهای X25-E را با گنجایش 32 و 64 گیگابایت و طول عمر 2 میلیون ساعت تولید کرده است.

بر اساس گزارش Information week، با وجود استفاده از فناوریهای متعدد در افزایش کیفیت محصولات، اینتل همچنان از آنچه در بازارهای جهانی عرضه می شود فاصله زیادی دارد. برای مثال شرکت توشیبا به تازگی دیسکهای جامد 512 گیگابایتی 2.5 اینچی خود را ارائه کرده و نمونه های 1.8 اینچی این دیسکها نیز در گنجایش 64، 128 و 256 گیگابایت تولید و ارائه شده اند.