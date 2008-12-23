پژوهشی که کاربردی نباشد فاقد ارزش و اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه کارگروه بانوان و خانواده با تاکید بر این موضوع که انجام کار پژوهشی و تحقیقی در هر بخش باید زمینه کاربردی شدن داشته باشد، اظهار داشت: باید اولویت های کاری را براساس مسائل و مشکلات موجود در جامعه تعیین کنیم و با توجه به شاخصه های موجود به دنبال راهکارها و رفع آنها تلاش کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تصمیمات تمامی کارگروه ها باید اجرایی شود، گفت: تصمیمات و مصوبات کلیه کارگروه های تخصصی حکم اجرای آن مصوبه است و نباید دستگاه های اجرایی و عضو کارگروه در انجام مصوبات مربوطه تعلل کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: هر دستگاهی که در خصوص مصوبات کارگروه مخالفتی دارد، پیشنهادات و نظرات کارشناسانه خود را در جلسه ارائه کند تا با بررسی بیشتر بهترین تصمیمات در خروجی کارگروه ها انجام گیرد.

در ادامه جلسه نسرین بهادری مدیرکل بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه با ارائه گزارشی از مصوبات جلسات قبلی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از مصوبات جلسات قبلی اجرایی شده و بخشی نیز با صدور مجوزات لازم در حال عملیاتی شدن است که به زودی شاهد به انجام رسیدن کامل آنها خواهیم بود.

وی افزود: بخشی از مصوبات گذشته در زمینه رفاهی و خدماتی بانوان بود که هم اکنون مراحل پایانی خود را طی می کند و در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از آنها خواهیم بود.

در ادامه جلسه اعضای کارگروه در خصوص اولویت های پژوهشی امور بانوان و خانواده و طرح ارزیابی سلامت زنان سرپرست خانوار به بحث و بررسی پرداختند.