زنان خانه دار از حمایتهای سازمان تامین اجتماعی برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسین برزگرصبح امروز در نشستی خبری افزود: در این راستا مقرر شده که تمام زنان خانه داری که بیش از 18سال داشته و در حال حاضر نیز در قالب هیچ یک از بیمه های اجباری و اختیاری سازمان تامین اجتماعی مشمول بیمه نشده اند با مراجعه به نزدیک ترین شعبه تامین اجتماعی محل سکونت خود و تکمیل فرمهای مربوطه نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ماهیانه اقدام کرده و از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: حداکثر سن در زمان تقاضا 45سال بوده و چنانچه سن متقاضی در زمان ارائه درخواست بیش از این میزان باشد باید به ازای هریک سال مازاد سنی حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه را پراخت کرده و متقاضیان با دارا بودن 10سال سابقه پرداخت حق بیمه از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس متذکرشد: مبنای پرداخت حق بیمه برای زنان خانه دار حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال بوده که در سال جاری معادل دو میلیون و 196هزار ریال است و متقاضیان با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده می توانند نرخ حق بیمه پرداختی را که مبنای تعهدات سازمان به آنان است به سه طریق 18،14 و 12درصد تعیین و پرداخت کنند.

برزگر یادآور شد: در صورت تمایل فرد مبنی بر استفاده از دفترچه درمانی می تواند با پرداخت حق بیمه سرانه درمان (در سال جاری به میزان هرنفر 63هزار و 416ریال)خود و افراد تحت تکفل وی را از حمایتهای درمانی مقرربهره مند سازد.

وی خاطرنشان کرد متقاضیان باید پس از انعقاد قرارداد حق بیمه هرماه را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند و در غیر این صورت از تاریخ آن ماهی که حق بیمه آن پرداخت نشده قرارداد منعقده با حفظ سوابق بیمه پرداختی لغو و ادامه بیمه منوط به احراز شرایط، ارائه درخواست، معاینه پزشک و عقد قرارداد مجدد خواهد بود.

این مسئول سازمان تامین اجتماعی استان فارس با اشاره به افراد تحت تکفل زنان خانه دار نیز گفت: به استناد ماده 58 قانون بیمه تامین اجتماعی افراد تحت تکفل زنان خانه دار، فرزندان بیمه شده زن در صورتیکه همسر وی در هیچیک از کارگاه های مشمول بیمه اشتغال نداشته و تحت پوشش نظام حمایتی خاص دیگری نیز نبوده باشد، همسر بیمه شده زن در صورتیکه معاش او توسط بیمه شده زن تامین شود و سن او از 60سال بیشتر نباشد، پدر و مادر بیمه شده زن درصورتیکه سن پدر 60سال و مادر 55 سال و فاقد تمکن مالی بوده و از هیچیک از صندوقهای بیمه ای و حمایتی نیز مستمری نگیرند و در سنین کمتر از سن یاد شده نیز طبق نظر کمیسیون پزشکی سازمان، از کار افتاده کلی شناخته شوند را شامل می شود.