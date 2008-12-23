به گزارش خبرنگار مهر، صمدپور پیش از این در فیلم "ماهیها عاشق میشوند" با کریممسیحی همکاری کرده که وی تدوینگر آن بود. سهگانه "ستارهها" ساخته فریدون جیرانی، "پابرهنه در بهشت" بهرام توکلی و "سبز کوچک" غلامرضا رمضانی از فیلمهایی هستند که موسیقی آنها را صمدپور ساخته است.
علیرضا شجاعنوری در نمایی از فیلم "تزدید"
وی اخیراً کار ساخت موسیقی مستند چهار قسمتی "a taste of iran" را به کارگردانی مهرداد اسکویی و بهمن کیارستمی به پایان رسانده است. پرویز آبنار صداگذاری "تردید" را از 19 آذرماه آغاز کرد و همچنان ادامه میدهد. به گفته سعید سعدی تهیهکننده فیلم تلاش میشود "تردید" برای نمایش در جشنواره فلیم فجر آماده شود.
از بازیگران دومین فیلم کریممسیحی ـ پس از "پرده آخر" ـ که فیلمبرداری آن هشتم آذرماه به پایان رسید، میتوان به بهرام رادان، حامد کمیلی، علیرضا شجاعنوری، ترانه علیدوستی، کاوه کاویان، رزا آرایش، ماشاءالله مرادی، توفان مهردادیان، مهرداد فلاحتگر و... اشاره کرد.
در خلاصه داستان "تردید" آمده است: پدر سیاوش در یک حادثه مرده و عموی او ثروت خانواده را در دست گرفته است. سیاوش به دختر عمه خود مهتاب علاقه دارد. او که هنوز از خبر درگذشت پدرش حیران است، خبری عجیبتر میشنود؛ مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند. سیاوش متوجه میشود مرگ پدر طبیعی نبوده و او را به قتل رساندهاند.
دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح گریم: محمدرضا قومی، صدابردار: نادر رضایی، عکاس: محمد فوقانی، جلوههای ویژه: محسن روزبهانی. شرکت بازرگانی پاسارگاد با مشارکت شرکت سینمایی فدک فیلم سرمایهگذاران فیلم هستند.
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