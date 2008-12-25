به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه 52 قسمتی موزیکال برای مخاطب کودک ساخته شده و هر بخش آن داستانی متفاوت درباره مقررات راهنمایی و رانندگی است.

امیر سلطان احمدی، محمد بحرانی و مانی شرفی نویسندگان مجموعه "امداد حشرات" هستند. با پایان تصویربرداری، احمدرضا همتی و علی رنجبر تدوین را انجام می‌دهند و موسیقی را کیوان کیارس می‌سازد. پخش این مجموعه به دلیل فضای شاد و موزیکال به پس از پایان ماه صفر موکول شده است.

"امداد حشرات" با مشارکت پلیس راهنمایی و رانندگی در شبکه تهران تولید شده و از اسفند ماه هر روز در برنامه کودک این شبکه روی آنتن می‌رود. پنج حشره شخصیت‌های اصلی این مجموعه هستند و هر بخش یک یا چند بازیگر دارد. سیدوحید حسینی سازنده مجموعه‌های "پنجره"، "آرزوهای شیرین" و "من و بابام و باباش" است.