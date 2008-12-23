۳ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

ششمین دوره لیگ برتر شنا/

برتری شناگران موج های آبی مشهد، نفت امیدیه، فولاد مبارکه و نفت تهران در پنج ماده دوم

مرحله سوم ششمین دوره لیگ برتر شنای باشگاه های کشور در 5 ماده دوم پیگیری شد که با برتر ی شناگران تیم های موج های آبی مشهد ، نفت امیدیه ، فولاد مبارکه سپاهان و نفت تهران همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که از صبح روز گذشته با حضور 10 تیم در استخر آزادی تهران آغاز شده نتایج زیر حاصل شد:

• 400 متر مختلط انفرادی : 1- سعید آشتیانی با زمان 47/48/04 دقیقه از تیم نفت امیدیه 2- احمد رضا جلالی با زمان 66/56/04 دقیقه از تیم نفت امیدیه 3- پدرام مالدار قصری با زمان 85/15/05 دقیقه از تیم نفت تهران

• 100 متر آزاد : 1- آندره سردینف با زمان 86/52 ثانیه از تیم موج های آبی مشهد 2- محمد بیداریان با زمان 07/53 ثانیه از تیم نفت امیدیه 3- پاشا وحدتی با زمان 29/53 ثانیه از تیم موج های آبی مشهد

• 50 متر کرال پشت : 1- جمال چاوشی از تیم فولاد مبارکه سپاهان با زمان 23/29 ثانیه 2- محمد ناظری از تیم نفت امیدیه با زمان 47/29 ثانیه  3- دانیال صالحیان از تیم سرزمین موجهای آبی مشهد با زمان 86/29ثانیه

• 800متر آزاد : 1- سامان سالاری از تیم نفت تهران با زمان 38/25/09 دقیقه 2- سهیل آشتیانی از تیم موج های آبی مشهد با زمان 71/36/09 دقیقه 3- محمد بیداریان از تیم نفت امیدیه با زمان 49/42/09

• 200 متر پروانه : 1- اشکان شرف زاده با زمان 94/09/02 دقیقه از تیم نفت امیدیه 2- وحید هاشم پور با زمان 34/19/02 دقیقه از تیم نفت امیدیه3- امیر رضا ریاحی با زمان 73/20/2 دقیقه از تیم نفت تهران

این رقابت ها صبح امروز با برگزاری 5 ماده سوم ( 200 متر آزاد ، 50 متر آزاد ، 100 متر قورباغه ، 100 متر کرال پشت و 4 در 100 متر آزاد تیمی ) ادامه خواهد یافت . مرحله سوم لیگ برتر شنای باشگاه های کشور امشب با برپایی 5 رشته چهارم در استخر آزادی ادامه خواهد یافت و با معرفی صدر نشین به پایان می رسد.

 مرحله چهارم و پایانی لیگ برتر شنا طی روزهای 23 و 24 بهمن ماه جاری در تهران برگزار خواهد شد.

