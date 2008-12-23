برگزاری کارگاه توانمندسازی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دکتر اکبر حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگاه کشوری اساتید مشاور دانشجویان علوم پزشکی شاهد و ایثارگر در روزهای 7 و 8 دی ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این کارگاه به منظور توانمندسازی اساتید مشاور در امور فرهنگی، مشاوره و مسائل آموزشی برای 120 استاد مشاور از دانشگاههای سراسر کشور برگزار خواهد شد و این اساتید طی این دو روز در کارگاهها شرکت می کنند.

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت در خصوص طرح استاد مشاور برای دانشجویان علوم پزشکی شاهد و ایثارگر خاطرنشان کرد: دانشجویان شاهد و ایثارگر جدید الورود و برخی از دانشجویان که مشکلات جسمی ناشی از جنگ داشته اند مشمول طرح استاد مشاور هستند.

وی یادآور شد: هر 5 دانشجو به مدت 2 سال از سوی یک استاد مشاور در موارد متعدد فرهنگی، آموزشی و تحصیلی راهنمایی می شوند.