اختصاص یارانه 30 درصدی برای شرکت کنندگان در نمایشگاه تخصصی در عمان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مهندس سید محمد سیدی ظهر امروز در نشستی خبری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد از برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی ایران در کشور عمان خبر داد و افزود: سال گذشته اولین نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان با حضور 35 شرکت توانمند ایرانی در فضایی بالغ بر هزار متر مربع برگزار شد.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: دومین نمایشگاه تخصصی ایران در عمان نیز با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و توسط نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع ایرانی برگزار می شود.

سیدی ادامه داد: کلیه اتحادیه ها، تشکلهای تولیدی و خدماتی کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت ضمن اینکه واحدهایی که در زمینه های مختلف از جمله مصالح ساختمانی، ابزار و تجهیزات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، صنایع قطعه سازی خودرو، ماشین آلات صنعتی و کشاورزی نیز حضور خواهند داشت.

وی در ادامه گفت: محصولات بهداشتی و شوینده، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک، لوازم پزشکی، فرش و موکت، منسوجات از جمله محصولاتی است که در این نمایشگاه عرضه می شود.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار داشت: سالانه بیش از 500 هزار نفر به دلایل تجاری به عمان سفر می کنند.

دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران درعمان، از 13 تا 16 بهمن ماه سال جاری در شهر مسقط، پایتخت کشور عمان برگزار می شود.