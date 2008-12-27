هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی وجود دارد

آیت شجاعی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه برای جلوگیری از فعالیت 770 حلقه چاه از این تعداد حکم انسداد وجود دارد، افزود: بر اساس آخرین آمار دو هزار و 200 حلقه چاه غیر مجاز آب در استان مرکزی وجود داشته است که سالانه 480 میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع زیرزمینی داشتند به نحوی که این موضوع به وضعیت بحرانی تبدیل شده بود.

وی تصریح کرد: در این راستا از سال گذشته نهضت مقابله با چاه های غیرمجاز در استان آغاز شده که با انسداد 200 حلقه چاه غیرمجاز در منطقه از هدر رفت 72 میلیون متر مکعب آب جلوگیری شد.

شجاعی زاده اضافه کرد: امسال نیز تاکنون یکصد حلقه چاه غیر مجاز با برداشت 5/18میلیون متر مکعب مسدود شده که تا پایان سال به 200حلقه می رسد.

وی افزود: همچنین 36 دستگاه حفاری غیر مجاز در سطح استان کشف و ضبط شده و به منظور پیشگیری از افزایش چاه های غیرمجاز این دستگاهها در توقیف دولت مانده است.

وی با تاکید بر اینکه هفت گروه گشت و بازرسی به صورت شبانه روزی در سطح استان تردد دارند اظهار داشت: این گروه ها بر حفاریهای غیرمجاز و احیای مجدد چاههای مسدود شده نظارت دارند.

شجاعی زاده با اشاره به اینکه بالغ بر 65 درصد از آب مورد نیاز استان در بخشهای شرب، کشاورزی و صنعت از منابع زیرزمینی تامین می شود، افزود: با توجه به بیلان منفی 500 میلیون متر مکعبی امسال و خشکسالیها، اقدام قاطع در خصوص انسداد چاههای غیر مجاز امری ضروری است.