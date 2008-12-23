سفر بداوی به تهران پایان یافت/ امضای 3 سند همکاری ایران ومالزی

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی بداوی و محمود احمدی نژاد پیش از مراسم بدرقه رسمی در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به تشریح مذاکرات فی ما بین پرداختند.

همچنین ظهر امروز 3 یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و مالزی به امضا رسید.

در جلسه امضای اسناد ، یادداشت تفاهم همکاری علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و مالزی به امضای امیری نیا رئیس دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و رئیس یتیم وزیر خارجه مالزی رسید، محصولی و البار وزیران کشور ایران و مالزی یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر امضا کردند و همچنین موافقتنامه تولید خودرو بین شرکت زاگرس خودرو ایران و شرکت خودروسازی مالزی امضا شد.