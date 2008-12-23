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۳ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۴

با بدرقه احمدی نژاد؛

سفر بداوی به تهران پایان یافت/ امضای 3 سند همکاری ایران ومالزی

سفر بداوی به تهران پایان یافت/ امضای 3 سند همکاری ایران ومالزی

سفر رسمی احمد بداوی نخست وزیر مالزی به تهران که از روز گذشته آغاز شده بود دقایقی پیش با بدرقه رسمی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی بداوی و محمود احمدی نژاد پیش از مراسم بدرقه رسمی در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به تشریح مذاکرات فی ما بین پرداختند.

همچنین ظهر امروز 3 یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و مالزی به امضا رسید.

در جلسه امضای اسناد ، یادداشت تفاهم همکاری علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و مالزی به امضای امیری نیا رئیس دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و رئیس یتیم وزیر خارجه مالزی رسید، محصولی و البار وزیران کشور ایران و مالزی یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر امضا کردند و همچنین موافقتنامه تولید خودرو بین شرکت زاگرس خودرو ایران و شرکت خودروسازی مالزی امضا شد.

 

کد مطلب 804813

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