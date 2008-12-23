"خط عبور" فیلم برگزیده منتقدان سائوپولو شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد "خط عبور" که اولین بار ماه مه پیش در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد، داستان چهار برادر در سائوپولو است که برای فرار از فقر و یکنواختی زندگی در زاغه‌ها به فوتبال، مذهب و جنایت روی می‌آورند.

این فیلم از سپتامبر پیش در برزیل به نمایش درآمد و تاکنون با حدود 145 هزار بلیت فروش یازدهمین فیلم پرفروش سال 2008 در این کشور است. "تپه‌های آشفتگی" توناچی روایتی مستند داستانی درباره یک سرخپوست است که پس از 10 سال آوارگی با دنیای متمدن روبرو می‌شود.

منتقدان سائوپولو جایزه ویژه خود را به مستند Pan-Cinema Permanente ساخته کارلوس نادر اعطا کردند که درباره والی سالومائو شاعر است. دین گانزرلا برای بازی در "نام من دیندی است" بهترین بازیگر زن شد و گوستاوو ماکادو برای Oxen’s Eyes جایزه بهترین بازیگر مرد را برد.