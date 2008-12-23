برنامه کروبی فراتر از یارانه 50 هزار تومانی است/ کروبی کنار نمی رود

حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتمادملی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره چگونگی ارائه برنامه اقتصادی کروبی در انتخابات آتی که در 4 سال گذشته با عنوان طرح 50 هزار تومانی کروبی ارائه شده بود اظهار داشت: قطعا در انتخابات ریاست جمهوری دهم این طرح به صورت جامعتر و کاملتری ارائه می شود و موضوع فقط 50 هزار تومان نیست بلکه کل برنامه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه اکنون گروههایی در حال بررسی تخصصی برنامه های کروبی در انتخابات آتی هستند افزود: حتی احتمال دارد کروبی طرحهای جامعتری را در زمینه اقتصاد به عنوان یکی از برنامه های انتخاباتی خود ارائه کند.

منتجب نیا ادامه داد: کروبی با استفاده از نیروهای حزبی و غیر حزبی گروههایی را در خصوص انجام سفرهای استانی، برنامه های انتخاباتی و ستاد اجرایی فعال کرده و اکنون این کارگروهها در حال مراحل ابتدایی فعالیت برای انتخابات آتی هستند و هنوز زمان اعلام رسمی فعالیت این کارگروهها نرسیده است.

قائم مقام حزب اعتمادملی همچنین درباره انجام سفرهای استانی کروبی گفت که این سفرها طبیعتا به تمامی استانهای کشور صورت خواهد گرفت چرا که بهتر است مردم مستقیما با نظرات و دیدگاههای کروبی آشنا شوند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه در پاسخ به این سئوال که در صورت ورود متحد اصلاح طلبان حول محور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم آیا کروبی از حضور در انتخابات آتی منصرف خواهد شد یا خیر تصریح کرد: به دلیل اینکه پیشنهادات کروبی مانند شورای حکمیت که بسیار معقول و منطقی بود در جبهه اصلاحات به مرحله اجرا در نیامد و اکنون زمان آن هم گذشته است کروبی در انتخابات آتی حضور خواهد داشت و به هیچ وجه کنار نخواهند رفت.

منتجب نیا همچنین در پاسخ به سئوالی درباره چگونگی تدوین شعارهای انتخاباتی حزب اعتماد ملی و زمان اعلام این شعارها، خاطرنشان کرد: شعارهای حزب اعتماد ملی در انتخابات ریاست جمهوری دهم در حال بررسی است و به محض آماده شدن اعلام خواهد شد.