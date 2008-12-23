عراق بزرگترین وارد کننده سفال همدان

احمد جعفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه سفال رتبه نخست صادرات تولیدات صنایع دستی استان همدان را داراست، اظهار داشت: میزان صادرات رسمی صنایع دستی سفال در آبان ماه امسال از استان همدان 220 هزار دلار بود .

معاون هنرهای سنتی سازمان با بیان اینکه صادرات سفال به طور مستقیم از گمرک همدان انجام شده است، افزود: در یک ماه بیش از 17 هزار دلار صادرات سفال افزایش داشته است.

جعفرپور گفت: این میزان به طور رسمی از گمرک همدان به کشورهای عراق و هلند صادرشده است.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان همدان با تأکید بر این که صادرات صنایع دستی همدان در این مدت از نظر وزنی نیز رشد داشته است، افزود: نزدیک به 310 تن از محصولات صنایع دستی به کشور‌های عراق، کویت و هلند صادر شده است و این میزان در مهر ماه نیز برابر با 218 تن بوده است.