ترویج امر به معروف انضباط اجتماعی را در جامعه نهادینه می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده صبح امروز در همایش سراسری ائمه جماعات، روسا و مدیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات و کارخانجات استان اظهار داشت: ترویج فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باعث نهادینه شدن انضباط اجتماعی خواهد شد.

وی ادامه داد: ما می توانیم با توجه و اجرای دستورات امر به معروف و نهی از منکر بسیاری از مشکلات روزمره را که امروز جامعه با آنها مواجه است، رفع نمائیم.

معاون ادارات و کارخانجات ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بیان داشت: اگر در ارتباط با امر به معروف خوب برنامه ریزی و عمل کنیم دیگر نیازی به این همه دستگاه طویل و عریض در حوزه بازرسی و نظارت نخواهد بود.

حسن زاده با اشاره به اقدامات انجام شده در طول دو سال گذشته از آغاز فعالیت معاونت ادارات و کارخانجات ستاد احیاء استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر تمامی ادارات و سازمان های دولتی استان دارای نمازخانه بوده و امام جماعت دارند که این خود قدم بسیار خوب و ارزشمندی است.

وی برگزاری همایش های کشوری و استانی، تهیه و توزیع برشور به مناسبتهای مختلف برای ترویج این فریضه الهی، تاسیس و راه اندازی شوراهای معتمدین امر به معروف و نهی از منکر در تمامی ادارات و ... از جمله برنامه های بوده که با موفقیت به سرانجام رسیده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان همچنین به برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود و عنوان کرد: فراخوان این مسابقه توزیع شده و تا کنون نیز 242 اثر به دبیرخانه آن ارسال شده که پس از پایان دریافت آثار توسط کمیته ای بررسی و به مقالات برتر جوایزی نفیس اهدا می شود.

در ادامه این همایش یک روزه جمعی از روحانیون حاضر به بیان ضرورت ها و نتایج عمل به این فریضه الهی پرداختند.