راهکار جدید دولت برای تامین مسکن اعضای هیئت علمی

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شهرستانها برای جذب اعضای هیئت علمی باید امتیازاتی قائل شد در غیر این صورت بسیاری از اعضای هیئت علمی می توانند در کلانشهرها جذب شوند و انگیزه چندانی برای حضور در شهرستان ها نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: حقوق اعضای هیئت علمی چند سال است که تغییری نکرده و درصد جزئی افزایش داشته است. از این جهت اختصاص زمین های مازاد به مسکن اعضای هیئت علمی کار مثبت و خوبی است که باید انجام شود و مشکلی را برای دانشگاهها به وجود نمی آورد.

قائم مقام وزیر علوم گفت: برخی دانشگاهها به اندازه کافی زمین دارند و دولت نیز درصدد است مشکل مسکن را در کشور ریشه کن کند.

وی افزود: دانشگاهها پیش قدم شدند که زمینهای خود را در اختیار اعضای هیئت علمی قرار دهند و برخی دانشگاهها مانند بیرجند نیز اقداماتی در این خصوص از قبل انجام داده اما چون روال مشخصی نبود وزارت مسکن ایراداتی می گرفت و اکنون با تأکید رئیس جمهور این طرح انجام می شود.

حسینی اظهار داشت: همین که این اختیار را به دانشگاهها بدهند دانشگاهها ساز و کار را مشخص می کنند و طوری برنامه ریزی خواهند کرد که به اصل کارهای آموزشی دانشگاهها لطمه ای وارد نشود.