۳ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۲۷

حسینی به مهر خبر داد:

راهکار جدید دولت برای تامین مسکن اعضای هیئت علمی

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأمین مسکن اعضای هیئت علمی از طریق اراضی مازاد دانشگاهها را راهی برای ماندگاری اعضای هیئت علمی در دانشگاههای شهرستانها عنوان کرد.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شهرستانها برای جذب اعضای هیئت علمی باید امتیازاتی قائل شد در غیر این صورت بسیاری از اعضای هیئت علمی می توانند در کلانشهرها جذب شوند و انگیزه چندانی برای حضور در شهرستان ها نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: حقوق اعضای هیئت علمی چند سال است که تغییری نکرده و درصد جزئی افزایش داشته است. از این جهت اختصاص زمین های مازاد به مسکن اعضای هیئت علمی کار مثبت و خوبی است که باید انجام شود و مشکلی را برای دانشگاهها به وجود نمی آورد.

قائم مقام وزیر علوم گفت: برخی دانشگاهها به اندازه کافی زمین دارند و دولت نیز درصدد است مشکل مسکن را در کشور ریشه کن کند.

وی افزود: دانشگاهها پیش قدم شدند که زمینهای خود را در اختیار اعضای هیئت علمی قرار دهند و برخی دانشگاهها مانند بیرجند نیز اقداماتی در این خصوص از قبل انجام داده اما چون روال مشخصی نبود وزارت مسکن ایراداتی می گرفت و اکنون با تأکید رئیس جمهور این طرح انجام می شود.

حسینی اظهار داشت: همین که این اختیار را به دانشگاهها بدهند دانشگاهها ساز و کار را مشخص می کنند و طوری  برنامه ریزی خواهند کرد که به اصل کارهای آموزشی دانشگاهها لطمه ای وارد نشود.

