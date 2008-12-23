سامانه خدمات الکترونیکی در تاکسیرانی نیشابور راه اندازی شد

حمید عمارلو در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: برای هر راننده تاکسی، کارت الکترونیکی شامل مشخصات سازمانی صادر شده است که این سامانه می تواند برای خروج تاکسی ها از داخل شهر، برگ مرخصی رایانه ای صادر کند.

سرپرست سازمان تاکسیرانی نیشابور گفت: این فرآیند باعث دسترسی راحت سازمان، پلیس راه و سایر اعضای شورای ترافیک شهرستان به اطلاعات لحظه ای وضعیت تاکسی ها می شود که در برنامه ریزی های ترافیکی و مباحث انتظامی و اداری نقش مهمی را ایفا می کند.

وی در عین حال اظهار داشت: البته برنامه ریزی پایه ای به گونه ای است که به مرور کلیه خدمات اداری و سایر امور این سازمان از طریق این سامانه پیگیری و پردازش خواهد شد.

عمارلو یادآور شد: این سامانه با ابتکارات مهندسان نیشابور ظرف پنج ماه و با اعتبار 50 میلیون ریال، طراحی و اجرا شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون پانصد دستگاه پیکان، 160 دستگاه پراید، یکصد دستگاه سمند و چهار دستگاه ون مشغول ارائه خدمات تاکسیرانی در نیشابور هستند.

