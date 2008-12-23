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۳ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۵۴

برای اولین بار در شرق کشور؛

سامانه خدمات الکترونیکی در تاکسیرانی نیشابور راه اندازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان تاکسیرانی نیشابور گفت: برای اولین بار در شرق کشور، سامانه هوشمند خدمات الکترونیکی در سازمان تاکسیرانی شهرداری نیشابور راه اندازی شد.

حمید عمارلو در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: برای هر راننده تاکسی، کارت الکترونیکی شامل مشخصات سازمانی صادر شده است که این سامانه می تواند برای خروج تاکسی ها از داخل شهر، برگ مرخصی رایانه ای صادر کند.

سرپرست سازمان تاکسیرانی نیشابور گفت: این فرآیند باعث دسترسی راحت سازمان، پلیس راه و سایر اعضای شورای ترافیک شهرستان به اطلاعات لحظه ای وضعیت تاکسی ها می شود که در برنامه ریزی های ترافیکی و مباحث انتظامی و اداری نقش مهمی  را ایفا می کند.

وی در عین حال اظهار داشت: البته برنامه ریزی پایه ای به گونه ای است که به مرور کلیه خدمات اداری و سایر امور این سازمان از طریق این سامانه  پیگیری و پردازش خواهد شد.

عمارلو یادآور شد: این سامانه با ابتکارات مهندسان نیشابور ظرف پنج ماه و با اعتبار 50 میلیون ریال، طراحی و اجرا شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون پانصد دستگاه پیکان، 160 دستگاه پراید، یکصد دستگاه سمند و چهار دستگاه ون مشغول ارائه خدمات تاکسیرانی در نیشابور هستند.

کد مطلب 804859

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    نظرات

    • عباس سوقندی IR ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      باسلام.کاش روزی برسه که یه راننده تاکسی مدیرتاکسیرانی بشه نه یه تحصیل کرده نان به نرخ روز خور.الهی به امید خودت

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