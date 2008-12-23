۳ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۴۶

اجرای طرح آسیا ویژن در کرمانشاه نیازمند پرداخت چهار میلیارد ریال به AFC است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال استان کرمانشاه گفت: اجرای طرح آسیا ویژن در کرمانشاه نیازمند پرداخت چهار میلیارد ریال به AFC است.

علیرضا محبی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: بدنبال اجرای طرح آسیا ویژن در کرمانشاه هستیم، این برنامه از مدارس فوتبال شروع می شود و برای مدت چهار سال چهار میلیارد ریال باید به کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداخت شود.

 

وی همچنین خاطر نشان کرد : به طور تقریبی 400 میلیون ریال برای کادر این برنامه باید هزینه شود تا در این مدارس به فعالیت مشغول شوند، همچنین به یک ساختمان و امکانات اینترنتی جهت ارتباط دائم با کنفدراسیون فوتبال آسیا نیازمندیم.

 

زنگنه تصریح کرد: برنامه آسیا ویژن چهار ساله است و اساس این برنامه آن است که مدارس فوتبال را تشکیل داده تا بازیکنان با تمرینات روز جهان آشنا و براساس آن تمرین کنند.

 

وی افزود: مسئولیت برنامه آسیا ویژن در کرمانشاه به سرپرستی معاون استاندار و مدیر کل تربیت بدنی خواهد بود و مسئولیت دبیری آن بر عهده رئیس هیات فوتبال است.

 

رییس هیئت فوتبال استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این برنامه مستقیماً زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال ایران اجرا می شود.

کد مطلب 804873

