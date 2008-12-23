آزمون شفاهی دکتری تخصصی پزشکی تا 5 دی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مواد آزمون شفاهی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و دستیاری سابقه فعالیت های آموزشی، سابقه فعالیت های پژوهشی، قدرت بیان و توانایی انتقال مطالب علمی، معدل مقطع قبلی، نمره زبان، ویژگیهای فردی داوطلب ، نگرش به رشته و ارتباط کاری، سوابق اجرایی و سوابق اجرایی خدمت در مناطق محروم با ضریب 10 درصد است.

ظرفیت پذیرش در دوره دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی 353 نفر و ظرفیت مازاد در مناطق محروم 72 نفر اعلام شده است. نتایج نهایی آزمون در مجموع آزمون کتبی و شفاهی روز 16 دی ماه اعلام خواهد شد.

آزمون شفاهی رشته های انگل شناسی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی روز گذشته برگزار شد و آزمون رشته های روانشناسی، نانو فناوری پزشکی، پروتئومیکس، اعضای مصنوعی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی امروز در وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت آزمون شفاهی رشته های شنوایی شناسی، بهداشت حرفه ای، کار درمانی، اخلاق پزشکی، مدیریت اطلاعات، بهداشت محیط و قارچ شناسی در روز چهارشنبه 4 دی ماه و آزمون شفاهی رشته های حشره شناسی پزشکی، ژنتیک، گفتار درمانی، هماتولوژی، علوم و صنایع غذایی، ویروس شناسی و مددکاری اجتماعی نیز در روز پنجشنبه 5 دی ماه برگزار می شود.

آزمون شفاهی رشته های علوم تشریحی، فارماکولوژی، بهداشت باروری، پرستاری، باکتری شناسی، بیوشیمی، فیزیولوژی، اقتصاد سلامت، فیزیوتراپی، زیست فناوری، آموزش بهداشت و ایمنی شناسی از دوم دی ماه آغاز شده و با توجه به تعداد داوطلبان تا امروز و فردا ادامه دارد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت زمان آزمون شفاهی رشته های فیزیک پزشکی، پزشکی مولکولی، بیولوژی تولید مثل، علوم تغذیه و علوم اعصاب را روزهای 4 و 5 دی ماه اعلام کرده است.

به گزارش مهر، آزمون کتبی ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و دستیاری سال تحصیلی 88 - 87 روز 17 آبان در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد برگزار شد.