قطع مکرر برق به سه هکتار از گلخانه های خویدک یزد خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، گلخانه ها در فصل سرد سال که محصولات زراعی کشت نمی شود در اوج تولید و محصول دهی هستند اما در برخی موارد به دلیل بروز حوادث مترقبه یا غیرمترقبه دچار مشکل می شوند.

در خویدک نیز قطع فاز برق منطقه سبب قطعی برق گلخانه ها شده و کاهش دما در گلخانه ها خساراتی به حدود سه هکتار از گلخانه ها وارد کرده است.

خوشبختانه هم اکنون بسیاری از گلخانه داران بخش اعظمی از محصولات خود را برداشت کرده اند و برخی نیز در حال برداشت دوم محصول خیار هستند در غیر اینصورت خسارات وارد شده بسیار هنگفت و شدیدتر از خسارات فعلی می شد.

یکی از گلخانه داران خسارت دیده در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: "هم اکنون بخش زیادی از محصول خود را برداشت کرده ام و خسارت وارد شده به گلخانه ام زیر دو میلیون تومان است اما گلخانه های همجوار هنوز بسیاری از محصول خود را برداشت نکرده اند و خسارات میلیونی به آنها وارد شده است".

وی بیان داشت: اشتغال بسیاری از کارگران گلخانه ها نیز با خطر مواجه شده است و با ریزش محصول نیازی به کار کارگران نیست.

کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان یزد نیز در این خصوص عنوان کرد: در حال حاضر خساراتی به گلخانه های 10 تا 12 گلخانه دار در وسعت 2.5 تا سه هکتار وارد شده که هم اکنون در حال برآورد خسارات هستیم.

محمدرضا انتظاری یادآور شد: با احتساب فروش هر کیلو خیار تولیدی گلخانه ها به مبلغ 300 تومان و میزان تولید در هر متر مربع احتمال می رود در برخی گلخانه ها خسارات زیاد باشد اما در برخی گلخانه ها نیز کار برداشت تمام شده و خسارات چندانی به آنها وارد نشده است.

به گفته وی هم اکنون 40 نفر در گلخانه های خسارت دیده مشغول به کار هستند.

خویدک از روستاهای زیبا و مستعد کشاورزی است که در 20 کیلومتری یزد در جاده بافق قرار دارد.