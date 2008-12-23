به گزارش خبرنگار مهر در کرج دکتر سعید رحمانی صبح امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران ازمراحل مختلف تولید محصولات یکبار مصرف پزشکی شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران سها یک اظهار داشت: سها بزرگترین سرنگ ساز خاورمیانه است و سرنگهای 2،5 و 10 میلی لیتری و سرنگ انسولین از جمله محصولات این کارخانه است.

وی افزود: این مجموعه همچنین بزرگترین تولیدکننده سوزن دندانپزشکی در کشور است که ظرفیت تولید 30 میلیون سوزن را داراست و در حال حاضر تنها از 10 میلیون ظرفیت آن استفاده می شود.

این مسئول همچینن از وجود 15 کارخانه فعال سرنگ سازی در کشور خبر داد و بزرگترین مشکل سرنگ سازان کشور را رقابت با رقبا به خصوص چینی ها برشمرد و گفت: بزرگترین رقبای سرنگ سازان داخلی رقبای چینی هستند و برخی کارخانه های سرنگ سازی چین ظرفیت تولید چند میلیارد سرنگ را دارند و آنها در فضای رقابتی محیطی را پدید آوردند که اروپا را مجبور کردند سرنگ سازی را به چین بسپارد.

مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران گفت: تولید سرنگ دانش پیچیده ای نیست و کیفیت سرنگهای تولید چین که بازار را در دست دارد در حد متوسط است و سرنگهای ایرانی در این زمینه حرف اول را می زند.

ایران به کشورهای آسیای میانه سرنگ صادر می کند

دکتر رحمانی خاطرنشان کرد: شرکت تجهیزات پزشکی سها به تمامی کشورهای آسیای میانه سرنگ صادر می کند و ارزش تقریبی آن چند صد هزار دلار است، همچنین همکاری تنگاتنگی با پزشکان بدون مرز فرانسه در تامین سرنگ دارد.

وی یادآور شد: در برنامه سالانه سها خارج شدن از فضای سرنگ سازی پیش بینی شده است و این کار برای گشودن عرصه برای رقبا و سایر تولیدکنندگان داخلی و رو آوردن به تولید متفرقه و اختصاصی صورت می گیرد، همچنین انتقال سرنگ سازی به کشورهایی که فاقد این خط تولید هستند نیز بر حسب نیاز کشور انجام می شود.