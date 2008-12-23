  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۱۷

سها بزرگترین سرنگ ساز خاورمیانه است

سها بزرگترین سرنگ ساز خاورمیانه است

کرج - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران گفت: این شرکت به عنوان زیرمجموعه ای از سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر بزرگترین سرنگ ساز خاورمیانه است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج دکتر سعید رحمانی صبح امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران ازمراحل مختلف تولید محصولات یکبار مصرف پزشکی شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران سها یک اظهار داشت: سها بزرگترین سرنگ ساز خاورمیانه است و سرنگهای 2،5 و 10 میلی لیتری و سرنگ انسولین از جمله محصولات این کارخانه است.

وی افزود: این مجموعه همچنین بزرگترین تولیدکننده سوزن دندانپزشکی در کشور است که ظرفیت تولید 30 میلیون سوزن را داراست و در حال حاضر تنها از 10 میلیون ظرفیت آن استفاده می شود.

این مسئول همچینن از وجود 15 کارخانه فعال سرنگ سازی در کشور خبر داد و بزرگترین مشکل سرنگ سازان کشور را رقابت با رقبا به خصوص چینی ها برشمرد و گفت: بزرگترین رقبای سرنگ سازان داخلی رقبای چینی هستند و برخی کارخانه های سرنگ سازی چین ظرفیت تولید چند میلیارد سرنگ را دارند و آنها در فضای رقابتی محیطی را پدید آوردند که اروپا را مجبور کردند سرنگ سازی را به چین بسپارد.

مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران گفت: تولید سرنگ دانش پیچیده ای نیست و کیفیت سرنگهای تولید چین که بازار را در دست دارد در حد متوسط است و سرنگهای ایرانی در این زمینه حرف اول را می زند.

ایران به کشورهای آسیای میانه سرنگ صادر می کند

دکتر رحمانی خاطرنشان کرد: شرکت تجهیزات پزشکی سها به تمامی کشورهای آسیای میانه سرنگ صادر می کند و ارزش تقریبی آن چند صد هزار دلار است، همچنین همکاری تنگاتنگی با پزشکان بدون مرز فرانسه در تامین سرنگ دارد.

وی یادآور شد: در برنامه سالانه سها خارج شدن از فضای سرنگ سازی پیش بینی شده است و این کار برای گشودن عرصه برای رقبا و سایر تولیدکنندگان داخلی و رو آوردن به تولید متفرقه و اختصاصی صورت می گیرد، همچنین انتقال سرنگ سازی به کشورهایی که فاقد این خط تولید هستند نیز بر حسب نیاز کشور انجام می شود.

کد مطلب 804901

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها