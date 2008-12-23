هزار هیئت مذهبی در استان مرکزی وجود دارد

نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این اداره هر سال قبل از شروع ماه محرم برنامه گردهمایی تشکلهای دینی و هیئات مذهبی را در سطح استان ویژه مسئولین این هیئات برگزار می کند.

وی عنوان کرد: شورای هماهنگی هیئات مذهبی با هماهنگی این اداره، مسئولان هیئات مذهبی را ملزم به رعایت نکاتی در خصوص رعایت شئون فرهنگ عزداری می نماید که در این زمینه گردهمایی هیئات مذهبی شهرستان اراک امروز در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این گردهمایی در سطح استان نیز در سایر ادارات تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

سرلکیان با اشاره به اینکه بیش از 400 نفر از روسای هیئات مذهبی در این گردهمایی شرکت می کنند، اظهار داشت: هدف از برگزاری این گردهمایی تحقق اهداف حضرت سید شهدای (ع)، نظام مقدس جمهوری اسلامی، جلوگیری از انحرافات و آسیبهای عزاداری در هیئتها است.

وی تصریح کرد: بیانه شورای هماهنگی هیئات مذهبی استان در سال جاری مبنی بر مواردی از جمله استفاده از تصاویر شهدای در هیئتها به جای شمائل منتسب به ائمه اطهار، جلوگیری از رقص علامتها و چهلچراغ ها، رعایت نظم و انظباط اجتماعی به هنگام عبور از کوچه و خیابانها، ممنوعیت استفاده از آلات موسیقی به جز طبل و سنج در هیئات، مقدم داشتن اقامه نماز جماعت در ظهر عاشورا و عدم به کارگیری ریتمها و آهنگاهای نامناسب و سخیف در مراسم عزاداری است.