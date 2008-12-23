۳ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

"نگرشی به مشرب باطنی اسلام و آیین دائو" منتشر می‌شود

کتاب "نگرشی به مشرب باطنی اسلام و آیین دائو" تألیف رنه گنون با ترجمه دل‌آرا قهرمان در 105 صفحه از سوی انتشارات حکمت به‌زودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب کوچک مقالاتی چند دربارة مشرب باطنی اسلام جمع‌آوری شده است. پس از تبیین شیوه سیر و سلوک در اسلام و توضیح مفاهیم بنیادی تصوف، همچون شریعت، طریقت و حقیقت و نیز قشر و لب، گنون در بخشهای بعدی با روشنی و ایجاز معمول خود از توحید، فقر، روح و تجلی سخن می‌گوید.

این کتاب نمونه‌هایی از علوم سنتی دربارة "فرشته‌شناسی الفبای عربی" و "کف‌بینی و کف‌شناسی" و "علم‌الحروف" به دست می‌دهد.

بخش نخست کتاب "نگرشی به مشرب باطنی اسلام و آیین دائو" با سخنی در باب "تأثیر تمدن اسلامی در غرب" پایان می‌یابد.

واپسین بخش کتاب نیز دربارة آیین دائو و آیین کنفسیوس است و بیانگر این معنی است که تفاوت میان مشرب باطنی و مشرب ظاهری در اشکال غیردینی سنت نیز وجود دارد.

گنون در اینجا نشان می‌دهد که ممکن است شرایط دوره‌ای به از بین رفتن بیش و کم کامل وجه بیرونی سنت چینی (آیین کنفوسیوس) منجر شود، اما جنبه باطنی آن (آیین دائو) هرگز نخواهد مرد، زیرا که وجه باطنی به سبب طبیعت ذاتی خود جاویدان است.

کد مطلب 804913

