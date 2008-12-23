به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب کوچک مقالاتی چند دربارة مشرب باطنی اسلام جمعآوری شده است. پس از تبیین شیوه سیر و سلوک در اسلام و توضیح مفاهیم بنیادی تصوف، همچون شریعت، طریقت و حقیقت و نیز قشر و لب، گنون در بخشهای بعدی با روشنی و ایجاز معمول خود از توحید، فقر، روح و تجلی سخن میگوید.
این کتاب نمونههایی از علوم سنتی دربارة "فرشتهشناسی الفبای عربی" و "کفبینی و کفشناسی" و "علمالحروف" به دست میدهد.
بخش نخست کتاب "نگرشی به مشرب باطنی اسلام و آیین دائو" با سخنی در باب "تأثیر تمدن اسلامی در غرب" پایان مییابد.
واپسین بخش کتاب نیز دربارة آیین دائو و آیین کنفسیوس است و بیانگر این معنی است که تفاوت میان مشرب باطنی و مشرب ظاهری در اشکال غیردینی سنت نیز وجود دارد.
گنون در اینجا نشان میدهد که ممکن است شرایط دورهای به از بین رفتن بیش و کم کامل وجه بیرونی سنت چینی (آیین کنفوسیوس) منجر شود، اما جنبه باطنی آن (آیین دائو) هرگز نخواهد مرد، زیرا که وجه باطنی به سبب طبیعت ذاتی خود جاویدان است.
