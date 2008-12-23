52 اثر تاریخی و فرهنگی در استان زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد عسگریان صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران با عنوان این که این بررسیها در دهستانهای بوغداکندی و قلتوق از توابع شهرستان زنجان انجام شده است، افزود: آثار تاریخی و فرهنگی شناسایی شده در این دهستانها شامل تپه ها، محوطه ها و بناهای مربوط به دوره های مس و سنگ، مفرغ، آهن، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و قرون اسلامی میانی و متاخر است.

وی ادامه داد: آثار باستانی شناسایی شده در دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در ارتفاع یک هزارو 570 تا دوهزارو340 متر از سطح دریای آزاد قرار دارند.

عسگریان افزود: با انجام پروژه های پژوهشی باستانشناسی تا پایان سال جاری، بررسی باستان شناختی تپه ها و محوطه عالی تاریخی استان زنجان پایان خواهد یافت و اطلاعات مورد نیاز برای تهیه نقشه باستان شناسی استان فراهم خواهد شد.