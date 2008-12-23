پخش 3200 هزار تن شن به منظور جلوگیری از لغزندگی در معابر شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی امرالهی معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک اظهار داشت: همزمان با شروع بارش برف در تهران کارگران برف روب منطقه حدود 3 هزار و 200 تن شن مخصوص را در معابر پخش کردند و 26 هزار و 800 کیسه شن مخصوص جانمایی شده در معابر درجه یک و دو نیز مورد استفاده قرار گرفت و عملیات برف روبی تا عادی شدن شرایط عبور و مرور ادامه یافت.

وی به اولویت بندی در برف روبی معابر اشاره کرد و گفت: بزرگراه ها، شریان های اصلی مانند خیابان های شریعتی، ولیعصر (عج)، شهید دکتر باهنر و سپس معابر فرعی در اولویت بندی ستاد برف روبی قرار گرفتند و به ترتیب و طبق زمانبندی توسط نیروی انسانی متشکل از کارگران خدمات شهری، فضای سبز و... پاکسازی شدند.

امرالهی خاطر نشان کرد: در اولین و دومین مرحله بارش، میانگین برف در معابر کوهستانی 840 و 480 متر مکعب و در معابر مرکزی 280 و 240 متر مکعب بوده است که تا پایان زمستان پیش بینی های سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف مدنظر خواهد بود تا با آمادگی کامل شرایط شهری مناسب و ایده آل برای شهروندان بوجود آید.

وی افزود: با توجه به مساعد شدن نسبی وضعیت جوی و ذوب شدن برف ها، کارگران خدمات شهری نواحی مشغول شارژ شن مخصوص و یخ زدایی از پیاده روها و جمع آوری شن های ریخته شده و تخلیه آنها در سایت های نواحی جهت استفاده مجدد هستند.

بر اساس همین گزارش 300 نیروی خدمات رسان با استفاده از 248 دستگاه برف روب شامل گریدر، کامیون، باب کت، خاور ، نیسان، لودر، نمک پاش و... در 13 سایت اصلی در نواحی مختلف و دپوی 50 هزار تن شن مخصوص آماده برف روبی و خدمات رسانی به شهروندان هستند.