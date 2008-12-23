۳ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۴۱

پیشرفت 60 درصدی تجهیز و بازسازی تأسیسات آب باغملک

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان میزان پیشرفت فیزیکی پروژه تأمین آب شهر باغملک را 60 درصد عنوان کرد.

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: اجرای این پروژه از سال 85 آغاز و در صورت تخصیص اعتبارات مناسب، پروژه تأمین آب آشامیدنی شهر باغملک در سال جاری به پایان می رسد.

وی اعتبار مصوب این پروژه را 14 میلیارد و 700 میلیون دانست و گفت: در حال حاضر11 میلیارد و 584 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارت تملک دارایی به پروژه تأمین آب آشامیدنی اختصاص داده شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان هدف از اجرای این پروژه را احداث و تکمیل تاسیسات تأمین، انتقال، ذخیره و توزیع آب دانست و اذعان داشت: افزایش ظرفیت تولید، تأمین آب و بهبود کیفیت آب تولیدی از دیگر اهداف پروژه تأمین آب آشامیدنی شهر باغملک است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای استان توضیح داد: افق این طرح تا سال 1412 تعیین شده و این در حالی است که با اجرای کامل پروژه بیش از 22هزار و 444 نفر از ساکنان منطقه تحت پوشش قرار می گیرند.

پویا تولید فعلی آب شرب باغملک را 12 هزار متر مکعب در شبانه روز اعلام کرد و افزود: نیاز فعلی آب منطقه، 15 هزار متر مکعب در شبانه روز است.

