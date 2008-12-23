400 دلار توسط گردشگران خارجی به مشهد تزریق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده پیش از ظهر امروز در نخستی اجلاس مدیران هتلداران کشور در مشهد افزود: هم اکنون بیش از 700 هزار گردشگر خارجی سالانه وارد مشهد می شوند که درآمد حاصله از این جمعیت در سال نزدیک به سیصد میلیون دلار است.

استاندار خراسان رضوی گفت: صنعت گردشگری می تواند موجب توسعه و ترویج آدب و فرهنگ و همچنین عقاید و باورهای ایرانیان شود.

وی با بیان اینکه وجود آثار متعدد تاریخی، چشم اندازهای طبیعی و اعتقادات دینی مکانی مناسب برای دیرینه شناسان است اظهار داشت: مسیر هجرت ها در سالیان متمادی باعث رشد و بالندگی کشورها شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: تمدنها در مسیر هجرتهای بزرگ ایجاد شده اند و باید به مقوله تاریخ شناسی این هجرتها توجه ویژه ای کرد.

محمدی زاده ادامه داد: امروزه داشتن هتلهای مجهز و مدرن تنها نمی تواند نیاز کنونی مسافران را ارضا کند و باید نوآوری و فرهنگ را در این قالب گنجاند.

وی بیان داشت: توسعه فرهنگی سیاسی و اقتصادی کشور رابطه ای مستقیم با توسعه گردشگری دارد.

محمدی زاده متذکر شد: بشر همواره ترجیح به سفرهای فیزیکی و درک مستقیمی از طبیعت در جهت تعالی داده است.

وی تصریح کرد: بخش بزرگی از سرمایه گذاریهای اخیر در حوزه گردشگری توسط بخش خصوصی انجام شده است و دولت تنها در بخش زیر ساختی وارد شده و سرمایه گذاری کرده است.

محمدی زاده متذکر شد: از بین بیش از 600 هتل یک تا پنج ستاره موجود در کشور، 17 مورد آن دولتی و 18 درصد کل آنها پنج ستاره هستند.

وی اظهار داشت: در حوزه استاندارد سازی هتلها نیز توجه ویژه ای به بخش خصوصی شده است و در این راستا پنج درصد اعتبارات تملک دارایی استانها به مباحث زیر ساختی گردشگری تعلق خواهد گرفت.

محمدی زاده در خصوص این اعتبارات در خراسان رضوی نیز گفت: تنها در سال جاری بیش از 17 میلیارد و500 میلیون تومان از اعتبارات تملک دارایی استان به این امر اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به توسعه چشمگیر خطوط پرواز و پیشرفتهای فیزیکی فرودگاهی در استان ادامه داد: رشد پروازهای خارجی استان در سال جاری نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته است.