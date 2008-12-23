  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعضای هیئت علمی معارف

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعضای هیئت علمی معارف

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مجوز داده شد تا در خصوص بررسی استمرار صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی رسمی – قطعی گروه معارف اسلامی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به پیشنهاد دو فوریتی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و براساس مصوبه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی، "اعطای مجوز به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در خصوص بررسی استمرار صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی رسمی - قطعی گروه معارف اسلامی" را به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در صورت احراز مراتب فقدان صلاحیت علمی و یا عمومی اساتید رسمی - قطعی معارف اسلامی، موظف است ضمن لغو مجوز تدریس آنها، حسب مورد نسبت به معرفی آنها به وزارتخانه ‌های ذیربط، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی به منظور انجام سایر اقدامات لازم اقدام کند.

دستورالعمل اجرایی نحوه رسیدگی به موارد عدم صلاحیت اساتید رسمی - قطعی معارف اسلامی و نحوه تجدیدنظر در آن به تصویب شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها خواهد رسید. 

وزارتخانه‌های ذیربط، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی چنانچه زمینه استفاده از افراد مزبور را در سایر امور (غیر از تدریس دروس معارف اسلامی) نداشته باشند، نسبت به پایان دادن به خدمت آنها اقدام خواهند کرد.

البته هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاهها کمافی‌السابق حق رسیدگی به تخلفات اساتید معارف اسلامی را خواهند داشت.

کد مطلب 804932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها