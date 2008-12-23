به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "سوگ سرخ" از تولیدات گروه فرهنگ و معارف اسلامی است که در 14 قسمت 40 دقیقهای به تهیهکنندگی مصطفی پورحامدی و کارگردانی هادی پورحامدی به محرم و قیام حضرت سیدالشهدا (ع) میپردازد.
برنامه "محتشمخوانی" در 12 قسمت هفت دقیقهای به تهیهکنندگی میثم آقابیگی به مداحان سنتی در فضای سنتی کاشان میپردازد و "جای پای دوست" در 30 قسمت 25 دقیقهای به کارگردانی محمدرضا طاهری، امیرحسین صادقی، علی نیکبخت و یعقوب عباسفام تهیه شده و درباره مبلغین دینی است.
برنامه "سوگ و مویه" در 13 قسمت 56 دقیقهای به تهیهکنندگی و کارگردانی میثم آقابیگی آرانی به معرفی آئینهای عزاداری سنتی در منطقه کویر مرکزی ایران (کاشان و آران و بیدگل) میپردازد. "مدیحه" هم به کارگردانی مجید خواجهنژاد مراثی منصور ارضی، محمدرضا طاهری، محمود کریمی و... را پخش میکند.
"محرم در ایران" در 13 قسمت 40 دقیقهای به کارگردانی موسی جابری به مراسم محرم در اکثر نقاط ایران میپردازد و برنامه "سالکان نور" در 13 قسمت 27 دقیقهای به تهیهکنندگی سیدامیر کلوری با هدف آشنایی بیشتر نسل جوان با زندگانی و آثار ماندگار و پربار مراجع عظام تهیه شده است.
"رندان تشنهلب" در 11 قسمت 30 دقیقهای به تهیهکنندگی مجید یراقبافان به مراسم آئینی عزاداری امام حسین (ع) میپردازد. در ایام محرم سخنرانی حجج اسلام نقویان و قرائتی هم پخش میشود. "کوچههای بیقرار" هم به تهیهکنندگی جواد بیکمحمدی به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا تهیه شده است.
برنامه سخنرانی مذهبی نیز به تهیهکنندگی سیدعبدالمجید رکنی و سیدمحمدهادی حجتی با پرداختن به سیره امام حسین (ع) و بیان آثار مختلف قیام عاشورا پخش میشود.
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