گردشگری باید به صنعت سودآور گلستان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده ظهر سه شنبه در این زمینه افزود: هنوز نتوانسته است از همه پتانسیل و توانمندی توسعه ای خود از جمله در بخش گردشگری بهره برداری کنیم که همین امر مشکلاتی را بوجود آورده است.



وی اظهار داشت: گردشگری گلستان با حرکتی پرشتاب اما منطقی و برنامه ریزی شده در حال توسعه است و با به انجام رسیدن طرح سرمایه گذاری فعلی در این بخش می توان درصد بیکاری را کاهش داد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولین ارشد استان نگاهی خوبی را نسبت به پروژه ها و طرح های مطالعاتی گردشگری در سطح استان دارند و همکاری خوبی را در این باره شاهد بودیم.

استاندار گلستان در این کارگروه با اشاره به قابلیت ها و توانمندی های بی شمار گلستان در جذب گردشگر گفت: با توجه به تنوع قومیت ها و جاذبه های طبیعی و تاریخی در این استان، ایجاد موزه روستایی به جذابیت هرچه بیشتر این استان خواهد افزود.

به گفته محمودزاده؛ این استان با قابلیت های فراوان و تنوع اقوام، آمادگی ایجاد موزه روستایی را دارد تا بدین طریق فرهنگ و آداب و سنن قومیت ها را به نمایش بگذارد.

536 اثرتاریخی و گردشگری و 30 منطقه نمونه گردشگری در گلستان شناسایی شده است.