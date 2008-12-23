۳ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۳۹

گردشگری باید به صنعت سودآور گلستان تبدیل شود

گرگان - خبرگزار ی مهر: استاندار گلستان در نشست با فعالان صنعت گردشگری گفت: این استان یکی از قطبهای گردشگری کشور است که با برنامه ریزی دقیقی می توان آن را به یک صنعت سودآور در استان تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده ظهر سه شنبه در این زمینه افزود: هنوز نتوانسته است از همه پتانسیل و توانمندی توسعه ای خود از جمله در بخش گردشگری بهره برداری کنیم  که همین امر مشکلاتی را بوجود آورده است.
 
وی اظهار داشت: گردشگری گلستان با حرکتی پرشتاب اما منطقی و برنامه ریزی شده در حال توسعه است و با به انجام رسیدن طرح سرمایه گذاری فعلی در این بخش می توان درصد بیکاری را کاهش داد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولین ارشد استان نگاهی خوبی را نسبت به پروژه ها و طرح های مطالعاتی گردشگری در سطح استان دارند و همکاری خوبی را در این باره شاهد بودیم. 

استاندار گلستان در این کارگروه با اشاره به قابلیت ها و توانمندی های بی شمار گلستان در جذب گردشگر گفت: با توجه به تنوع قومیت ها و جاذبه های طبیعی و تاریخی در این استان، ایجاد موزه روستایی به جذابیت هرچه بیشتر این استان خواهد افزود.

به گفته محمودزاده؛ این استان با قابلیت های فراوان و تنوع اقوام، آمادگی ایجاد موزه روستایی را دارد تا بدین طریق فرهنگ و آداب و سنن قومیت ها را به نمایش بگذارد.

536 اثرتاریخی و گردشگری و 30 منطقه نمونه گردشگری در گلستان شناسایی شده است.

