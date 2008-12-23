پنج هزار داوطلب متخصص سلامت در فارس فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن جولایی ظهر امروز در جریان مراسم تجلیل از روسای ادارات و سازمانهای فعال در زمینه داوطلبان متخصص سلامت ضمن تاکید بر اینکه سیستمهای سلامت امروزه شامل سه بخش ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی، سایر بخشهای توسعه و همچنین جامعه هستند، افزود: اگر بتوانیم سیاستگذاری های سایر بخشهای توسعه را به گونه ای تعمیم دهیم که تامین کننده سلامت باشند و همچنین با آموزشهای لازم شیوه های زندگی مردم را تغییر دهیم، بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای قلبی و عروقی و... کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: برای ایجاد این تغییرات از سال 80 به منظور جلب حمایت و همکاری تمام بخشهای توسعه در تامین سلامت کارکنان ادارات و در نهایت کل جامعه، داوطلبان متخصص سلامت در سازمانهاو ادارات فارس شروع به فعالیت کردند به گونه ای در حال حاضر شاهد فعالیت پنج هزار داوطلب در این بخش هستیم.

قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاثیر آین فعالیتهای داوطلبان متخصص سلامت در سازمانها و ادارات را افزایش روحیه همدلی و انسجام بین سازمانها و دانشگاه علوم پزشکی، ارتقای سطح آگاهی های بهداشتی کارکنان و خانواده هایشان،ارتقای سلامت کارکنان در اثر غربالگری و مراقبتهای بعدی و در نهایت ارتقای سطح آگاهی های فردی در جامعه برشمرد.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز طی سخنانی، استفاده از داوطلبان متخصص سلامت را در ارگانهای مختلف که در کشور فقط از طرف دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا می شود یک راهکار موثر در ارتقای سلامت کارمندان، خانواده های آنان و در نهایت کل جامعه دانست.

محمد هادی ایمانیه افزود: با وجود همکاری مناسب سازمانها و ادارات فارس در این زمینه، برای رسیدن به وضعیت مطلوب تر باید تلاش و تعامل بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین از ادارات و سازمانهای فعال در زمینه داوطلبان متخصص سلامت خواست که دیگر سازمانهایی که با آنها در تعامل هستند را نیز به شرکت فعال در این زمینه تشویق کنند.