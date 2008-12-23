حجم روابط اقتصادی بین ایران و مالزی بی سابقه است

مهدی خندق آبادی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب اظهار داشت: بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد ما شاهد یک رشد چشمگیر در برقراری روابط اقتصادی میان ایران و مالزی بوده ایم به طوری که حجم سرمایگذاری ایران در مالزی باعث شده است تا کشورمان به عنوان سومین شریک مالزی محسوب شود.

وی افزود: در شرایط فعلی و با سفر احمد بداوی نخست وزیر مالزی به ایران که به دعوت رئیس جمهور کشورمان صورت گرفت ما امیدواریم که شاهد گسترش حجم تبادلات بین دو کشور باشیم که در همین زمینه مقامات ایران و مالزی در مذاکراتشان به آن ‌اشاره و بر روی آن نیز تاکید کردند.

خندق آبادی همچنین با اشاره به علاقمندی مالزی برای سرمایه گذاری در ایران گفت: همانطور که جمهوری اسلامی ایران حجم سرمایه گذاری خود را افزایش داده است، مالزی نیز حجم سرمایه گذاری خود را از 3 میلیارد به 50 میلیارد دلار رسانده است که همین امر نشان از برقراری روابط خوب بین دو کشور است.

این مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران در مالزی در ادامه سخنان خود به روابط سیاسی موجود بین دو کشور اشاره کرد و گفت: امروز روابط سیاسی دو کشور ایران و مالزی روابطی خوب و صمیمی است به طوری که این کشور همیشه از موضوع هسته ای ایران دفاع کرده است.

خندق آبادی تصریح کرد: امروز مالزی، ایران را کشوری قدرتمند برای برقراری امنیت در منطقه می داند که همین امر باعث شده تا ایران برای مالزی همواره قابل اهمیت بوده باشد.

وی همچنین با اشاره به دفاع مالزی از موضوع رعایت حقوق بشر در ایران گفت: مالزی همواره در بحث حقوق بشر اعلام کرده است که در ایران حقوق بشر رعایت می شود که همین مواضع بین المللی نیز برای ما بسیار ارزشمند است.