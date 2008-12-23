مهمترین چالش صنعت هتلداری آموزش های تخصصی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در حاشیه همایش اجلاس مدیران صنعت هتلداری کشور در جمع خبرنگاران افزود: با وجود آنکه در بحث دکوراسیون و مبلمان و طراحی توسعه خوبی داشته ایم اما در حوزه نرم افزاری و بخش منابع انسانی این صنعت با نارسایی هایی مواجه است که این خود نیازمند ارتقا آموزش ها و تسلط به زبان های روز دنیا است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سالانه 32 میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی و مشهد مسافرت می کنند گفت: از این تعداد20 میلیون آنها زائر خارج استان و 12 میلیون مسافران داخل استانی و 700 هزار نفر زائر خارجی هستند.

محمدی زاده ادامه داد: بیش از نیمی از ظرفیت تخت های کشور مربوط به خراسان رضوی است با این وجود تعداد مسافرانی که در هتل های استان اقامت می کنند زیاد نیست و حدود 34 درصد مسافران مشهد در منازل استیجاری و فقط هشت درصد در هتل ها اقامت می کنند.

وی گفت: ساماندهی اماکن استیجاری در کنار توسعه و ساخت هتل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی کاهش نرخ بیکاری، اشتغال مولد و جلوگیری از تخریب محیط زیست را از ویژگی های صنعت گردشگری ذکر کرد و گفت: توسعه صنعت گردشگری منجر به توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.

محمدی زاده با بیان اینکه سفر کارت نقش مهمی در توسعه گردشگری دارد گفت: در همین راستا توسعه حمل و نقل درون و برون شهری، ریلی و جاده ای به سرعت در حال انجام است ضمن اینکه توسعه فرودگاه مشهد با استفاده از منابع فاینانس در حال انجام شدن می باشد.

وی با اشاره به کاهش مدت اقامت مسافر در اماکن اقامتی در کل کشور گفت: در مشهد در حال حاضر با حجم بالای زائر و مسافر مدت اقامت به یک و نیم روز کاهش یافته است.