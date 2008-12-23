تامین اجتماعی کرج شرایط بیمه زنان خانوار را اعلام کرد

ابوالحسن قورچیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کلیه زنان خانه دار کرجی با دارا بودن حداکثر 45 سال سن می توانند با پرداخت حق بیمه از خدمات بیمه برخوردار شوند.

وی افزود: در صورتیکه سن متقاضیان از سالهای اعلام شده بیشتر باشد باید به ازای هر یک ماه سن بیشتر دو ماه سابقه پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی داشته باشند و به طور مثال خانمی که 45 سال و 7 ماه سن دارد یعنی هفت ماه بیشتر از سن مقرر در قانون داشته باشد باید دارای 14 ماه سابقه پرداخت بیمه بوده و از این طریق بتواند بیمه مشاغل آزاد شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مبلغ حق بیمه ماهیانه بیمه مشاغل آزاد بر اساس 18 درصد دستمزد انتخابی به علاوه تعداد عائله ضرب در 6300 محاسبه می شود، لذا کمترین وجهی که برای یک نفر بدون داشتن افراد تحت تکفل و بر اساس حد اقل دستمزد محاسبه می شود رقمی معادل 46 هزار تومان است.

قورچیان یادآور شد: بیمه شدگان مشاغل آزاد در صورت ادامه واریز حق بیمه با نرخ کامل می توانند از مزایای حوادث ناشی از کار، بازنشستگی، ازکار افتادگی، فوت، دفترچه درمان(همراه با پرداخت فرانشیز) استفاده نمایند.

وی در توضیح فرانشیز عنوان کرد :فرانشیز مبلغی است که بیمه شدگان مشاغل آزاد در هنگام مراجعه به مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی 10 درصد از هزینه بستری و 30 درصد از هزینه سرپایی خود را باید پرداخت نماید.

مدارک مورد نیاز برای بیمه زنان خانه دار جهت انعقاد قرار داد با بیمه در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه، دفترچه تامین اجتماعی و اصل و کپی شناسنامه،یک قطعه عکس و کپی کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل است.