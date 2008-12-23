پیشتازی شناگران نفت امیدیه و موج های آبی مشهد در پایان 5 ماده سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مرحله سوم ششمین دوره لیگ برتر شنای باشگاههای برتر که از روز گذشته با شرکت شناگران 10 تیم نفت امیدیه ، موج های آبی مشهد ، فولاد مبارکه سپاهان ، پیام مازندران ، نفت تهران ، ملی حفاری اهواز ، البرز کرج ، تربیت بدنی فارس ، کوثر گیلان و شهید رجایی قزوین در استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و شناگران رقابت خود را در 5 ماده سوم این مرحله به پایان رساندند که نتایج زیر حاصل شد:

*200متر آزاد : 1- سعید آشتیانی با زمان 17/56/1 دقیقه از تیم نفت امیدیه 2- آندره سردینف با زمان 86/56/01 دقیقه از تیم موج های آبی مشهد 3- سهیل آشتیانی با زمان 10/00/2 دقیقه از تیم موج های آبی مشهد



*50 متر پروانه : 1-آندره سردینف با زمان49/25 از تیم موج های آبی مشهد 2-اشکان شرف زاده با زمان 31/26 ثانیه از تیم نفت امیدیه 3- محمد ناظری با زمان 45/26 ثانیه از تیم نفت امیدیه



*100 متر قورباغه : 1- مهران فرج زاده با زمان 55/09/1 دقیقه از تیم نفت امیدیه 2- سروش خواجگی با زمان 34/10/1 دقیقه از تیم موج های آبی مشهد 3- محمد کریم حسن آقایی با زمان 75/11/1 دقیقه از تیم نفت تهران



*100متر کرال پشت: 1- پوریا مالدار قصری با زمان 54/02/1 دقیقه از تیم موج های آبی مشهد 2- پدرام مالدار قصری با زمان 00/03/1 دقیقه از تیم نفت تهران 3- جمال چاوشی با زمان 83/04/1 دقیقه از تیم فولاد مبارکه سپاهان



*4 در 100 متر آزاد تیمی : 1- تیم موج های آبی مشهد با زمان 73/34/3 دقیقه ( سروش خواجگی، پاشا وحدتی ، سهیل آشتیانی وآندره سردینف ) 2- تیم نفت امیدیه با زمان 20/37/3 دقیقه (محمد بیداریان ، سعید آشتیانی ، اشکان شرف زاده و پویا جدیدی) 3- تیم فولاد مبارکه سپاهان با زمان 87/56/3 دقیقه ( فرشاد دادفر، محمد رضا اسماعیلیان ،اصلان صالحیان و گامر دیلانچیان )



صدر نشینی تیم نفت امیدیه

تیم نفت امیدیه در پایان 5 ماده سوم از مرحله سوم ششمین دوره لیگ برتر شنای باشگاه های کشور با کسب 1671 امتیاز همچنان در صدر جدول رده بندی قرار دارد، موج های آبی مشهد با1601 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و تیم نفت تهران با کسب 1268 امتیاز و با یک پله صعود در مکان سوم قرار گرفت و تیم های فولاد مبارکه سپاهان ، البرزکرج، پیام مازندران ، تربیت بدنی فارس، کوثر رشت، شهید رجایی قزوین و هئیت شنای زنجان به ترتیب جایگاه چهارم تا دهم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند.



مرحله سوم از ششمین دوره لیگ برتر شنای باشگاه های کشور امشب با برگزاری 5 ماده پایانی(200متر مختلط انفرادی،1500متر آزاد، 100متر پروانه، 50 متر قورباغه و 4 در 200 متر آزاد تیمی) و معرفی صدرنشین این مرحله به پایان می رسد.