خاتمی با فضاسازی افراطیون وارد عرصه انتخابات می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سربخش عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در حاشیه نشست هفتگی این جمعیت گفت: دکتر احمدی‌نژاد و دولت نهم به دلیل جایگاه ویژه‌اش در نظام اسلامی و به خاطر همسویی با آرمانهای آن از جایگاه خاصی برخوردار بوده و از حمایتهای خاص و جدی اصولگرایان بهره ‌مند است و لذا باید تلاش کنیم این دولت بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: جبهه دوم‌ خرداد کاملاً در جهت سیاه‌نمایی نسبت به دولت و تشویش اذهان مردم می‌پردازد، براین اساس افرادی که خود را درون جریان اصولگرایی تعریف می‌کنند توقع می‌رود انتقادات جدی خود را از کانالهای تعریف‌شده دنبال کنند و موجب آن نشوند که با سوء استفاده دشمنان نه تنها دولت تضعیف شود بلکه در فضای جدید لطماتی به جریان اصولگرایی وارد گردد.

وی اضافه کرد: جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی امروز وظیفه و تکلیف خود می‌داند که تمامی پتانسیل و توان خود را در تقویت دولت نهم بکارگیرد لذا از جریان اصولگرا تقاضا دارد با جلوگیری از بحثهای بیهوده انتخاباتی و طرح زود هنگام مصادیق، مانع از ریزش سبد رأی اصولگرایی و دکتر احمدی‌نژاد شوند و استراتژی وفاق نیروهای اصولگرا کارآمدی دولت و مجلس را به طور جدی دنبال کنند.



عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت جبهه دوم خرداد گفت: افراطیون دوم‌خرداد در حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با فضاسازی‌های مختلف بستر را به گونه‌ای طراحی کرده که آقای خاتمی وارد صحنه رقابتهای انتخابات دهم ریاست جمهوری خواهد شد.



وی افزود: آقای خاتمی به دلیل همان مشی گذشته، شجاعت در تصمیمگیری ندارد و مشارکت و مجاهدین برای او تصمیم خواهند گرفت و اکنون نیز این دو گروه افراطی تصمیم بر حضور خاتمی در انتخابات را دارند.

وی در خصوص کاندیداتوری مهدی کروبی نیز گفت: دو نگاه نسبت به کاندیداتوری وی وجود دارد اول آنکه وی می‌خواهد هدایت طیف آرام‌ دوم‌خرداد را به دست بگیرد و مقابل افراطیون و ساختار شکنان بایستد. نگاه دیگر نیز اظهار می‌دارد که آقای کروبی در پازلی تعریف می شود که خود او هم نقش چندانی در چیدن آن ندارد و حتی هدف اولیه، استفاده ابزاری از او را لاپوشانی چهره اصلی دوم‌خردادیها جهتگیری از اتحاد و انسجام جبهه اصولگرایان قرار داده است. طبعاً بر اساس این طرح آقای کروبی در پایان مأموریت باید صحنه را ترک کند.



عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در خصوص طرح تحول اقتصادی گفت: دولت نهم شجاعت بالایی در ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف دارد لکن بایستی تمامی ابعاد این طرح به ویژه آثار تورمی آن را مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و سپس تصویب و اجرا شود.



سربخش افزود: در حال حاضر برخی صاحبنظران معتقد به پرداخت مستقیم یارانه به صورت نقدی و البته هدفمند هستند تا ضمن افزایش کارایی نظام تولیدی کشور، خانوارها خودشان انتخاب کنند و تصمیمگیری برای مصرف درآمدشان را نیز خود انجام دهند. در مقابل برخی محققان با ارایه دلایلی مانند ضرورت امنیت غذایی، نرخ تورم بالا در کشور و موارد دیگر، پرداخت یارانه کالاهای اساسی را در این مقطع از زمان به صورت غیر مستقیم مؤثر می‌د‌انند.

وی با اشاره به خوش بینی‌های گذشته درباره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت: کابینه معرفی شده از سوی وی اکثراً از لابی صهیونیست (ایپک) هستند و مواضع وی در حمایت از رژیم صهیونیستی و حمله‌های خصمانه به ایران و دستاوردهای علمی و هسته‌ای کشورمان حکایت از اشتباه بودن برخی خوش‌بینی‌های گذشته نسبت به باراک ‌اوباما دارد.



سربخش افزود: کسانی که می‌ پندارند دموکراتها و اوباما وجهه مثبت ‌تری دارند ساده‌انگاری می‌کنند چه این که مواضع و عملکرد کنونی دموکراتها و اوباما و تاریخ نیز نشان داده است که اکثر جنگهایی که آمریکا در جهان به راه انداخته است در زمان حاکمیت دموکراتها بوده است در جنگ جهانی اول که زمان ویلسون رخ داد، در جنگ کره، در جنگ ویتنام و… حاکمان آمریکا از حزب دموکرات بوده ‌اند.